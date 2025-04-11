Λογαριασμός
Νέο ρωσικό πλήγμα κατά αμάχων δυτικά του Κιέβου - Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες - Βίντεο

Κοντά στην πληγείσα περιοχή περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου, υπάρχει στρατιωτικό αεροδρόμιο που ενδεχομένως να αποτελούσε στόχο των ρωσικών δυνάμεων

Ουκρανία

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν απόψε συνοικία της πόλης Οζέρνε στην περιφέρεια Ζιτόμιρ της βορειοδυτικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι πέντε, ανάμεσά τους ένα παιδί, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που κοινοποίησε μέσω Telegram, ο περιφερειάρχης Βιτάλι Μπουνέτσκο αναφέρει ότι πέντε κτίρια υπέστησαν ζημιές κατά τη ρωσική επίθεση. Στο βίντεο διακρίνονται κατεστραμμένα σπίτια πίσω από τον ουκρανό αξιωματούχο.

Ουκρανία

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ της ουκρανικής τηλεόρασης, κοντά στην πληγείσα περιοχή – η οποία βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου υπάρχει στρατιωτικό αεροδρόμιο που ενδεχομένως να αποτελούσε στόχο των ρωσικών δυνάμεων.

