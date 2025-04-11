Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν απόψε συνοικία της πόλης Οζέρνε στην περιφέρεια Ζιτόμιρ της βορειοδυτικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι πέντε, ανάμεσά τους ένα παιδί, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.

Russia launched an Iskander ballistic missile at Dnipro a few hours ago.



1 Ukrainian civilian was killed, 6 were wounded.



A Shahed suicide drone also struck a 5-floor residential building in the Zhytomyr region, killing 1 and wounding 6. pic.twitter.com/Uk43rqVBBd April 10, 2025

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που κοινοποίησε μέσω Telegram, ο περιφερειάρχης Βιτάλι Μπουνέτσκο αναφέρει ότι πέντε κτίρια υπέστησαν ζημιές κατά τη ρωσική επίθεση. Στο βίντεο διακρίνονται κατεστραμμένα σπίτια πίσω από τον ουκρανό αξιωματούχο.

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ της ουκρανικής τηλεόρασης, κοντά στην πληγείσα περιοχή – η οποία βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου – υπάρχει στρατιωτικό αεροδρόμιο που ενδεχομένως να αποτελούσε στόχο των ρωσικών δυνάμεων.

Shahed's are now arriving in Ukraine with up to 30 fragmentation grenades. some of which take up to an hour to detonate to target civilians and emergency services🤬

This video shows the aftermath of a Shahed attack in Zhytomyr by the terror state😡

https://t.co/qYhx5X5l0p pic.twitter.com/kP6MdEWgKZ — UDA Dnipro Stormtroopers🇺🇦Special Purpose Unit (@UdaUkrainian) April 10, 2025

