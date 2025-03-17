Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν θα θεωρηθεί υπεύθυνο και θα αντιμετωπίσει «τρομερές» συνέπειες για οποιαδήποτε περαιτέρω επίθεση από τους Χούθι της Υεμένης.

«Κάθε βολή που ρίχνουν οι Χούθι θα θεωρείται, από εδώ και στο εξής, ως βολή από τα όπλα και υπό την ηγεσία του Ιράν, και η Τεχεράνη θα θεωρηθεί υπεύθυνη, θα υποστεί τις συνέπειες, και αυτές οι συνέπειες θα είναι τρομερές!» δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν την Κυριακή ότι πραγματοποίησαν επίθεση κατά αμερικανικού αεροπλανοφόρου στην Ερυθρά Θάλασσα, μία ημέρα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον προπυργίων των φιλοϊρανών ανταρτών.

Η κίνηση ήρθε σε απάντηση της δήλωσης του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος διαμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιήσουν «αδυσώπητα» πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη έως ότου η μαχητική ομάδα σταματήσει τις στρατιωτικές της ενέργειες με στόχο αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και παγκόσμια ναυτιλία.

Μιλώντας στο Fox News την Κυριακή, λίγες ώρες αφότου η κυβέρνηση Τραμπ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας στην Υεμένη, ο Χέγκσεθ είπε ότι η εκστρατεία ήταν απάντηση στις πολλές επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι Χούθι σε πλοία από τον Νοέμβριο του 2023 και χρησίμευσε ως προειδοποίηση προς το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει την ομάδα.

Το Ιράν θα απαντήσει στην επιστολή Τραμπ μετά από «πλήρη έλεγχο»

«Η επιστολή Τραμπ δεν περιείχε τίποτα νέο… Δεν σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε το περιεχόμενο της επιστολής αυτή τη στιγμή» τόνισε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκεΐ.



Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε επιστολή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επανεκκίνησης των συνομιλιών γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.



Αν και το περιεχόμενο δεν έγινε γνωστό, σημειώνεται πως η επιστολή απεστάλη με φόντο νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν στο πλαίσιο της εκστρατείας «μέγιστης πίεσης» στη χώρα. Επίσης έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν εξακολουθεί να υφίσταται ως επιλογή, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα για νέα συμφωνία.

Γενικά, σχολίασε ο Ιρανός αξιωματούχος, οι δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ δεν απέχουν πολύ από το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος. Όσα έχουν δημοσιευτεί στα μέσα ενημέρωσης είναι κυρίως εικασίες και δεν έχουν ακριβή βάση, ανέφερε πάντως.



Η απάντησή μας σε αυτήν την αλληλογραφία θα δοθεί μέσω των κατάλληλων καναλιών μετά «από πλήρη έλεγχο» σημείωσε.



Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στην Υεμένη (σ.σ εναντίον των Χούθι), που δυστυχώς δεν είναι η πρώτη, είναι οπωσδήποτε έγκλημα και καταδικάζεται, αντίκειται σε όλες τις αρχές και τους κανόνες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, και είναι σύμφωνη με τη μακροπρόθεσμη πολιτική των ΗΠΑ, που δυστυχώς ανέκαθεν συγχέει τους ρόλους του θύματος και του δράστη, πρόσθεσε ο Μπαγκεΐ.



Η διεθνής κοινότητα, οι ισλαμικές χώρες και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας πρέπει πραγματικά να λάβουν αποφασιστική δράση σε αυτό το θέμα, ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

