Στο άνοιγμα της πλατφόρμας για την πρώτη φάση του νέου «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», στην απλούστευση μέσω του gov.gr της διαδικασίας εγγραφής στις «Νταντάδες της Γειτονιάς» και στην προστασία των παιδιών μέσω της συγγενικής αναδοχής αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

Για το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η Υπουργός ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για την πρώτη φάση του προγράμματος. Μέσω αυτής θα ελέγχονται τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης, που προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο.

Το πρόγραμμα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990, και προβλέπει χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως το 90%-95%, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Οι εργασίες δεν περιορίζονται στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακαίνιση κουζίνας και αλλαγή δαπέδων.

«Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο “Ανακαινίζω – Νοικιάζω”. Δίνουμε έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ, ώστε παλιά και κλειστά σπίτια να ανακαινιστούν και να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Περισσότερα ανακαινισμένα σπίτια σημαίνουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες για τους πολίτες και νέο εισόδημα για τους ιδιοκτήτες», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Παράλληλα, σε δύο μήνες θα ανοίξει και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για ιδιοκατοίκηση, το οποίο αφορά παλαιές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία.

Για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», η Υπουργός υπογράμμισε ότι η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών και Επιμελητριών γίνεται ευκολότερη, χωρίς καμία υποχώρηση στους όρους ασφάλειας για τα παιδιά. Από τις 9 Ιουνίου, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να εκδίδουν οι ίδιοι το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και το πιστοποιητικό περί μη φυγόποινου ή φυγόδικου. Υποβάλλουν μέσω του gov.gr την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση και η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα αντλεί υπηρεσιακά από τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών.

Μέσω του προγράμματος, οι οικογένειες μπορούν να λάβουν voucher έως 500 ευρώ τον μήνα, όταν ο γονέας εργάζεται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας, και έως 300 ευρώ όταν εργάζεται με μερική απασχόληση ή βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας. Ως επιμελητής μπορεί να πιστοποιηθεί και πρόσωπο από το οικογενειακό ή οικείο περιβάλλον, όπως η γιαγιά ή ο παππούς, εφόσον πληροί όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ενώ κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως τρία παιδιά.

Με αφορμή την υπόθεση της Καλαμάτας, η Δόμνα Μιχαηλίδου εξήγησε τη σημασία της συγγενικής αναδοχής, μέσω της οποίας, εφόσον η επιμέλεια ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε συγγενικό πρόσωπο, τα παιδιά μπορούν να παραμένουν σε οικείο οικογενειακό περιβάλλον, με οικονομική ενίσχυση από το κράτος, αντί να οδηγούνται σε ίδρυμα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η θεία των δύο παιδιών θα λαμβάνει συνολικά 1.050 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 525 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ στην οικογένεια θα παρέχεται η προβλεπόμενη ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Σχετικά με τα δίδυμα παιδιά του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι, κατόπιν δικαστικής απόφασης, η οριστική επιμέλειά τους ανατέθηκε στον θείο τους. Έπειτα από έντεκα μήνες παραμονής στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας», τα παιδιά θα ταξιδέψουν μαζί του στην Πολωνία και θα μεγαλώσουν κοντά στην οικογένειά τους.

Πηγή: skai.gr

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