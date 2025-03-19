Οι Χούθι της Υεμένης αναλαμβάνουν την ευθύνη για 4η επίθεση εναντίον αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη διαβεβαίωσαν σήμερα ότι διεξήγαγαν επίθεση, την τέταρτη σε 72 ώρες, εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα, σε αντίποινα για νέα σειρά αμερικανικών βομβαρδισμών σε περιοχές της χώρας που ελέγχουν.

Οι Χούθι «εντόπισαν εχθρικές στρατιωτικές κινήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα ενόψει της εξαπόλυσης νέας αεροπορικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον της χώρας μας», ανέφερε εκπρόσωπός τους μέσω Telegram.

Σε ανταπόδοση, συνέχισε, το κίνημα εκτόξευσε πυραύλους κρουζ και εξαπέλυσε drones εναντίον του αεροπλανοφόρου και άλλων πολεμικών πλοίων, κάτι που «επέτρεψε (...) να αποτύχει η επίθεση αυτή».

Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει αντιδράσει στην ανάληψη ευθύνης ως αυτό το στάδιο.

Νωρίτερα, μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στους Χούθι έκαναν λόγο για νέες αμερικανικές επιδρομές εναντίον διαφόρων περιοχών υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Από την πλευρά του το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») έκανε λόγο μέσω X για «συνεχείς επιχειρήσεις εναντίον των υποστηριζόμενων από το Ιράν τρομοκρατών Χούθι», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Αμερικανικό πλήγμα» έβαλε στο στόχαστρο την επαρχία Σαάντα, ανέφεραν το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που ελέγχεται από το κίνημα, και το επίσης προσκείμενο στους αντάρτες τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα. Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο για τουλάχιστον τρεις βομβαρδισμούς στη Σαάντα. Το Αλ Μασίρα αναφέρθηκε λίγη ώρα αργότερα σε τέσσερα ακόμη πλήγματα στο λίκνο των Χούθι.

Νωρίτερα χθες, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση εναντίον «της βάσης Νεβατίμ», στην έρημο Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ, λέγοντας πως χρησιμοποίησαν υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο «Παλαιστίνη 2». Από την πλευρά τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως «αναχαίτισαν» πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη. Ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε διάφορες πόλεις του νότιου Ισραήλ.

Αυτή ήταν η πρώτη επίθεση εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ από το έδαφος της Υεμένης αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας τη 19η Ιανουαρίου. Ακολούθησε τη σειρά μαζικών ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακο τις πρώτες πρωινές ώρες χθες με πάνω από 400 νεκρούς.

Οι Χούθι, που πρόσκεινται στην Τεχεράνη, καταδίκασαν τους πολύνεκρους αεροπορικούς βομβαρδισμούς κι υποσχέθηκαν περαιτέρω κλιμάκωση· απείλησαν πρόσφατα να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων κατ’ αυτούς συνδεόμενων με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Καταδικάζουμε την επανέναρξη της επίθεσης του σιωνιστή εχθρού εναντίον της Λωρίδας της Γάζας και τη στοχοποίηση άοπλων αμάχων», ανέφερε το ανώτατο πολιτικό συμβούλιο του κινήματος σε ανακοίνωσή του.

Οι Χούθι «θα εντείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους εναντίον του σιωνιστή εχθρού όσο η βάρβαρη επίθεση εναντίον της Γάζας δεν σταματά και δεν αίρεται ο αποκλεισμός» του θυλάκου, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπός τους μέσω Telegram.

Οι χθεσινοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 413 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Περίπου έναν μήνα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονταν μαζί του, τονίζοντας πως ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο αεροπορικά πλήγματα εναντίον προπυργίων των Χούθι στην Υεμένη. Οι βομβαρδισμοί στη Σανάα και αλλού είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 53 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 98, ανέφεραν οι Χούθι. Σκοτώθηκαν πολλοί ηγέτες των σιιτών ανταρτών, διαβεβαίωσε από τη δική της πλευρά η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

