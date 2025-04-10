Οι ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από 100 στόχους σε τομείς της Υεμένης υπό τον έλεγχο των Χούθι αφότου άρχισαν τη 15η Μαρτίου την πιο πρόσφατη εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών τους εναντίον του ένοπλου κινήματος, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, δήλωσε χθες Τετάρτη αμερικανός αξιωματούχος.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν καθημερινά αεροπορικούς βομβαρδισμούς από τη 15η Μαρτίου, λέγοντας πως σκοπός τους είναι η προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσιες οδούς στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, όπου οι Χούθι έχουν εξαπολύσει εκατοντάδες επιθέσεις από τον Νοέμβριο του 2023 για να υποστηρίξουν, όπως επαναλαμβάνουν, τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, υπό πολιορκία και βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

«Οι ΗΠΑ έπληξαν πάνω από 100 στόχους σε περιοχές της Υεμένης ελεγχόμενες από τους Χούθι» έκτοτε, δήλωσε αξιωματούχος των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Καταστρέψαμε κέντρα ελέγχου και διοίκησης, εργαστήρια κατασκευής όπλων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης προηγμένων όπλων», πρόσθεσε.

Το κίνημα, το οποίο κάνει συχνά λόγο για θανάτους αμάχων εξαιτίας των αμερικανικών βομβαρδισμών, ανακοίνωσε πως 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε πλήγματα που απέδωσε στις ΗΠΑ κι έπληξαν τομείς της παραθαλάσσιας επαρχίας Χοντάιντα, στη δυτική Υεμένη.

Έξι γυναίκες και τέσσερα παιδιά ήταν ανάμεσα στα θύματα της «σφαγής» αυτής, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα των Χούθι.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί δεν σταμάτησαν τις επιθέσεις των Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, ιδίως σχεδόν όλο το βόρειο τμήμα της, έπειτα από δεκαετή πόλεμο με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, που υποστηρίχτηκαν από στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, η πλούσια μοναρχία του Κόλπου δεν μπόρεσε να συντρίψει τους Χούθι παρότι επιδόθηκε σε εκστρατεία εντατικών αεροπορικών βομβαρδισμών από τον Μάρτιο του 2015.

Οι αντάρτες άρχισαν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων χονδρικά έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του καταστροφικού πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Οι Χούθι λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία συνδεόμενα με το Ισραήλ και τον βασικό στρατιωτικό υποστηρικτή του, τις ΗΠΑ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Στα μέσα Μαρτίου, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως εφεξής θα θεωρεί το Ιράν «υπεύθυνο» για «κάθε τουφεκιά» — κάθε φορά που ανοίγουν πυρ οι Χούθι.

