Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ, αναφερόμενος στην ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου.

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιοποιήθηκε καθώς οι Χούθι, αντάρτες της Υεμένης, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη τον περασμένο μήνα για επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον του αεροπλανοφόρου USS Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Ουάσιγκτον, που έχει εξαπολύσει τις τελευταίες εβδομάδες σειρά βομβαρδισμών στην Υεμένη, δεν έχει επιβεβαιώσει τις επιθέσεις αυτές.

Οι Χούθι βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο, στη δύναμη του USS Harry Truman θα προστεθεί αυτή του USS Carl Vinson, που μόλις ολοκλήρωσε γυμνάσια στην «περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού», για να «συνεχίσει να προωθείται η περιφερειακή σταθερότητα, την αποτροπή κάθε επιθετικότητας και την προστασία της ελεύθερης ροής του εμπορίου στην περιφέρεια».

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε πού ακριβώς πλέουν οι δυο αεροναυτικές δυνάμεις κρούσης.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε την ανάπτυξη «επιπλέον σμηνών και άλλων αεροπορικών πόρων για να ενισχυθούν περαιτέρω οι δυνατότητές μας ως προς την άμυνα και την υποστήριξη», πάντα κατά τον κ. Παρνέλ.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει σε υπηρεσία έντεκα αεροπλανοφόρα, το καθένα από τα οποία μπορεί να μεταφέρει περίπου ογδόντα αεροσκάφη διαφόρων τύπων.

