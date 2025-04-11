Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι συνομιλίες θα καθορίσουν εάν To Iραν βλέπει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις

Οι απευθείας συνομιλίες αμερικανών και ιρανών αξιωματούχων το Σάββατο στο Ομάν θα καθορίσουν εάν η Τεχεράνη αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις διαπραγματεύσεις που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

«Ό,τι γίνει το Σάββατο θα καθορίσει, υποθέτω, αν υπάρξει συνέχεια», είπε η Τάμι Μπρους όταν ρωτήθηκε αν θα ακολουθήσει κι άλλος γύρος απευθείας συνομιλιών. «Επί του παρόντος, έχει κανονιστεί μία συνάντηση. Δεν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Είναι μια συνάντηση προκειμένου να καθοριστεί εάν οι Ιρανοί είναι σοβαροί ή όχι», είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Είχε προηγηθεί νωρίτερα αναφορά του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στο υπουργικό συμβούλιο που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ: «Ελπίζουμε πως θα οδηγήσει στην ειρήνη. Ήμασταν πολύ ξεκάθαροι πως το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και θεωρώ πως αυτό οδήγησε στην επικείμενη συνάντηση».

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη ήταν έτοιμες να ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, προειδοποιώντας ότι το Ιράν θα διέτρεχε «μεγάλο κίνδυνο» εάν η έκβασή τους δεν ήταν επιτυχής.

Η ανακοίνωση είχε προκαλέσει σύγχυση επειδή το Ιράν έκανε λόγο για έμμεσες συνομιλίες, με τη μεσολάβηση του Ομάν. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος διαβεβαίωσε πως διπλωμάτες από τις δύο χώρες θα βρεθούν στην ίδια αίθουσα.

Χθες Τετάρτη, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή του περί ανάληψης στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Ισλαμική Δημοκρατία δεν συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, προσθέτοντας πως σε ενδεχόμενο τέτοιο εγχείρημα το Ισραήλ θα διαδραμάτιζε ρόλο-κλειδί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

