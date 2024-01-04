Delon vs Delon… «Εμφύλιος» ξέσπασε στην οικογένεια του Αλέν Ντελόν, καθώς ο εμβληματικός ηθοποιός του γαλλικού κινηματογράφου ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι κατέθεσε μήνυση σε βάρος του γιου του, του Άντονι, έπειτα από μια σοκαριστική συνέντευξη του τελευταίου, ο οποίος κατηγόρησε την ετεροθαλή αδελφή του, την Ανούσκα, για «χειραγώγηση» του 88χρονου πατέρα τους, η υγεία του οποίου φθίνει τα τελευταία χρόνια.

Η σπίθα ήταν η συνέντευξη του 59χρονου Άντονι Ντελόν που δημοσιεύτηκε σήμερα στο περιοδικό Paris Match. Σ’ αυτήν ο γιος του ηθοποιού λέει ότι ο πατέρας του είναι «εξασθενημένος» και «δεν αντέχει πλέον να τον βλέπει έτσι, αδυνατισμένο».

Ένα άλλο από τα παιδιά του ηθοποιού, ο Αλέν-Φαμπιέν, είχε αναρτήσει στο Instagram, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, μια φωτογραφία στην οποία ο Αλέν Ντελόν δείχνει εμφανώς αδυνατισμένος.

Ο Άντονι Ντελόν ανέφερε ότι έκανε καταγγελία (δήλωση γεγονότων στην αστυνομία, χωρίς κατάθεση μήνυσης) σε βάρος της Ανούσκα, υποστηρίζοντας ότι δεν τον ενημέρωσε ότι ο πατέρας τους, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το καλοκαίρι του 2019, απέτυχε σε πέντε τεστ για την αξιολόγηση της νοητικής λειτουργίας του μεταξύ 2019-22.

Το απόγευμα ο δικηγόρος του Αλέν Ντελόν, Κριστόφ Αγιελά, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο πελάτης του είναι «σοκαρισμένος από τον μιντιακό χείμαρρο που ενορχήστρωσε ο γιος του» και ότι σκοπεύει να καταθέσει μήνυση υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του Άντονι ζημιώνουν τον ίδιο και την κόρη του. «Ποιος πατέρας θα το ανεχόταν αυτό;» αντέδρασε ο σταρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ο Αλέν Ντελόν «δεν ανέχεται την επιθετικότητα του γιου του, Άντονι, που δεν σταματάει να λέει ότι έχει ξεμωραθεί» και «διατείνεται ότι έζησε τα τελευταία του Χριστούγεννα», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Η Ανούσκα, κόρη της Ολλανδής Ροζαλί φαν Μπρέμεν, στη δική της ανακοίνωση, μέσω του ίδιου δικηγόρου, κατήγγειλε τον ετεροθαλή αδελφό της και προανήγγειλε ότι θα καταθέσει σε βάρος του μήνυση για δυσφήμιση, συκοφαντία, απειλές και παρενόχληση.

Ο Άντονι Ντελόν απάντησε αμέσως με ανάρτηση στο Instagram: Η Ανούσκα, λέει, επισκέφθηκε σήμερα τον πατέρα τους στο σπίτι του στο Ντουσί-Μονκορμπόν «για να του πετάξει στο πρόσωπο το Paris Match και να τον αναγκάσει να υπογράψει αυτήν την απαράδεκτη ανακοίνωση».

«Ξέρω ότι ο πατέρας μου υπέγραψε αυτό το σκουπίδι χωρίς να το καταλάβει, αναμφίβολα χωρίς να το διαβάσει, καταπονημένος από όλες αυτές τις διαμάχες που τον εξαντλούν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Άντονι, ο εισαγγελέας, εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υπό δικαστική προστασία τον Αλέν Ντελόν, βασιζόμενος σε μια ιατρική διάγνωση σύμφωνα με την οποία ο πατέρας του δεν διαθέτει πλέον ορθή κρίση.

Ο εισαγγελέας, από τον οποίο ζητήθηκε να σχολιάσει αυτόν τον ισχυρισμό, δεν είχε απαντήσει μέχρι αργά το απόγευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

