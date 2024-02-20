Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αρνείται ότι θέλει να αναπτύξει πυρηνικά στο διάστημα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι τάσσεται κατά της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στο διάστημα και ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η Μόσχα σχεδιάζει κάτι τέτοιο.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανέφερε στο Κογκρέσο και στους συμμάχους της στην Ευρώπη ότι διαθέτει νέες πληροφορίες που αφορούν τις ρωσικές πυρηνικές δυνατότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να συνιστούν διεθνή απειλή, σύμφωνα με μια πηγή που έχει γνώση του θέματος και μίλησε στο πρακτορείο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Ο Σοϊγκού είπε ότι οι αμερικανικοί ισχυρισμοί για τις προθέσεις της Ρωσίας έχουν ως στόχο να τρομάξουν τους Αμερικανούς βουλευτές και γερουσιαστές ώστε να εγκρίνουν περισσότερους πόρους που θα δαπανηθούν για να αντιμετωπιστεί η Ρωσία.

Ο Πούτιν είπε ότι οι δραστηριότητες της Ρωσίας στο διάστημα δεν διαφέρουν από εκείνες άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι η χώρα του είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη στρατηγική σταθερότητα και σε επαφές μέσω των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών. «Αλλά αν θέλουν να επιτύχουν μονομερή πλεονεκτήματα, αυτό δεν θα συμβεί», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν ειρωνεύτηκε εξάλλου τη «χαοτική φυγή» του ουκρανικού στρατού από την πόλη Αβντιίβκα της ανατολικής Ουκρανίας, την οποία εγκατέλειψαν την περασμένη εβδομάδα οι δυνάμεις του Κιέβου, έπειτα από πολύμηνες μάχες.

«Η διοίκηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έδωσε τη διαταγή της αποχώρησης από την Αβντιίβκα όταν οι Ουκρανοί στρατιώτες έφευγαν ήδη από εκεί (…) ήταν στην πραγματικότητα μια φυγή με όλη τη σημασία του όρου», είπε ο Πούτιν στη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις επιτυχίες τους στο πεδίο της μάχης και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια θα πρέπει να προετοιμαστεί καλά.

Ο Σοϊγκού ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το χωριό Κρίνκι, στην περιοχή της Χερσώνας και ότι η ρωσική επιχείρηση συνεχίζεται, με τα στρατεύματα να κινούνται προς τα δυτικά. Το Κρίνκι ήταν το προγεφύρωμα που έφτιαξαν με μεγάλο κόπο οι ουκρανικές δυνάμεις το καλοκαίρι του 2023 στο νότιο μέτωπο, στην υπό ρωσική κατοχή όχθη του ποταμού Δνείπερου. «Το Κρίνκι εκκαθαρίστηκε, ελέγχουμε ντε φάκτο όλη την όχθη», είπε ο υπουργός, αφού ο Πούτιν τον ρώτησε αν έχει καταληφθεί το προγεφύρωμα.

Αναφερόμενος στην Αβντιίβκα, είπε ότι το εργοστάσιο κοκ είναι πλέον υπό ρωσικό έλεγχο και ότι οι Ουκρανοί άφησαν πολλούς τραυματίες στην πόλη, όπως αναφέρει το Reuters επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο Tass. Οι ρωσικές δυνάμεις δημιούργησαν αφόρητες συνθήκες για τον ουκρανικό στρατό στην Αβντιίβκα, ο οποίος αναγκάστηκε να αποσυρθεί ενώ η Ρωσία κατάφερε να φέρει σε πέρας την επιχείρηση κατάληψης της πόλης με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, ισχυρίστηκε επίσης ο Ρώσος υπουργός Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.