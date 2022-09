Δεινόσαυρος «σαλονιού» πωλείται σε δημοπρασία (βίντεο)

Ο σκελετός ενός μικρού δεινοσαύρου - ενός Ιγκουανόδοντα - θα δημοπρατηθεί στο Παρίσι στις 20 Οκτωβρίου και αναμένεται να πωληθεί έναντι 400.000-500.000 ευρώ, σύμφωνα με την εκτίμηση του οίκου Giquello.

Το εύρυμα ήρθε στο φως το 2019 στο Κολοράντο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εργασιών για τη διάνοιξη δρόμου και εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος δεινόσαυρος έζησε πριν από περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια.

Σε αντίθεση με ορισμένους τεράστιους σκελετούς δεινοσαύρων που έχουν δημοπρατηθεί προσφάτως, ο σκελετός του Ιγκουανόδοντα έχει ύψος 1,3 μ. ενώ το μήκος του δεν ξεπερνά τα 3 μέτρα.

«Είναι ένας δεινόσαυρος (ιδανικός) για σαλόνι», δήλωσε ο Αλεσάντρ Ζικελό, αναφερόμενος στο μέγεθος του σκελετού.

A small dinosaur skeleton will go on sale in Paris next month and is estimated to sell for between $400,000 and $500,000, auction house Giquello said https://t.co/v2fFmg0BiH pic.twitter.com/oDdol3LLZ5