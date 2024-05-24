Debate ΕΕ: Θετική η φον ντερ Λάιεν στο αίτημα Αθήνας και Βαρσοβίας για τη δημιουργία μιας κοινής ασπίδας αεράμυνας

Στο αίτημα της Αθήνας και της Βαρσοβίας για τη δημιουργία μιας κοινής ασπίδας αεράμυνας που θα χρηματοδοτείται από την ΕΕ, αναφέρθηκε σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και υποψήφια του ΕΛΚ για μια δεύτερη θητεία στην προεδρία της Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας με τους κύριους υποψηφίους τεσσάρων πολιτικών ομάδων.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την αμυντική της βιομηχανία και η επόμενη Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει κοινά έργα στον τομέα της άμυνας. Ανέφερε ως παράδειγμα την «αντιαεροπορική ασπίδα για όλους» που πρότειναν με κοινή επιστολή τους, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντ. Τουσκ.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, με την Πρόεδρο της Επιτροπής να τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες τόσο για τη στρατιωτική της στήριξη, όσο και για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο υποψήφιος των Φιλελεύθερων (Renew Europe), Ιταλός Σάντρο Γκότζι, τάχθηκε υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγων για να στηριχθούν οι επενδύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και άμυνα και ρώτησε ευθέως την υποψήφια του ΕΛΚ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εάν συμφωνεί. Η φον ντερ Λάιεν απάντησε ότι οι επιλογές είναι είτε περισσότερες εθνικές συνεισφορές, είτε περισσότεροι ίδιοι πόροι της ΕΕ και υπερασπίστηκε την ανάγκη να εργαστούμε για τους νέους ίδιους πόρους στην ΕΕ για να χρηματοδοτηθεί η άμυνα.

Από πλευρά της, η υποψήφια των Πρασίνων, η 37χρονη Γερμανίδα Τέρι Ρέντκε υπερασπίστηκε επίσης ένα ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο. Υποστήριξε ότι σε θέματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να μπει «τέλος» στην ομοφωνία στο Συμβούλιο , ώστε να μην μπορούν να προβάλουν βέτο «τύποι» όπως ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Ο υποψήφιος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ο Λουξεμβούργιος Νικολά Σμιτ, υποστήριξε την ανάγκη για επενδύσεις στην άμυνα, χωρίς να ξεχνάμε την κοινωνική συνοχή. «Η ασφάλεια έχει προφανώς να κάνει με την άμυνα, αλλά έχει να κάνει και με την εσωτερική συνοχή. Οι επενδύσεις και στους δύο τομείς είναι δυνατή», είπε. Για την Ουκρανία τόνισε ότι αν δεν τη στηρίξουμε σθεναρά, οι Ρώσοι θα βρεθούν στα σύνορά μας.

Για τον υποψήφιο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, τον Αυστριακό Βάλτερ Μπάγιερ, η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια είναι η οικολογική καταστροφή. Τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι οικολογικές απαντήσεις, κοινωνικές λύσεις, αφοπλισμός και ειρήνη. Για την Ουκρανία, ο κ. Μπάγιερ είπε ότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά θέλει μια ασφαλή και κυρίαρχη χώρα με ασφαλή σύνορα που θα ανοικοδομηθεί και ζήτησε να ακυρωθεί το χρέος της. «Πετώντας το γάντι» στην υποψήφια του ΕΛΚ, ο κ. Μπάγιερ είπε: «Εκπλήσσομαι που στεκόμαστε εδώ και μιλάμε για ειρήνη και ασφάλεια και κανείς δεν αναφέρει τη Γάζα και το Ισραήλ . Πότε θα επιβάλει η ΕΕ κυρώσεις στο Ισραήλ για να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα;»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απάντησε ότι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι «δραματική» και «ολέθρια» και τόνισε ότι η ΕΕ τετραπλασίασε τη βοήθειά της προς τους αμάχους. Πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε την 7η Οκτωβρίου και τη βάναυση επίθεση της Χαμάς, επανέλαβε τη θέση της ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην άμυνα, αλλά σεβόμενο το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και εξέφρασε τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης σε ζητήματα μετανάστευσης, με τον υποψήφιο των Σοσιαλιστών, Ν. Σμιτ να επικρίνει τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τυνησίας. «Αν κοιτάξουμε τί γίνεται στην Τυνησία, τί συμβαίνει στους πρόσφυγες που απωθούνται στην έρημο, που ξυλοκοπούνται και ορισμένοι δολοφονούνται, δεν είναι αυτή η Ευρώπη, δεν είναι αυτές οι ευρωπαϊκές αξίες», είπε ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών.

Η υποψήφια των Πρασίνων, από την πλευρά της, καταδίκασε την τοξικότητα των συζητήσεων στα κράτη μέλη, τα οποία δεν δίνουν λύσεις «για μια γερασμένη Ευρώπη» και υποστήριξε νέες νόμιμες οδούς. Υποστήριξε ότι χρειαζόμαστε ένα «ανθεκτικό» σύστημα ασύλου , ώστε να σταματήσει το χάος στα εξωτερικά σύνορα. Τόνισε, επίσης, ότι πρέπει να σταματήσουν οι θάνατοι στη Μεσόγειο και πρόσθεσε ότι πρέπει να παλέψουμε σε αυτή τη θητεία για μια ευρωπαϊκή αποστολή έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο.

Για τον Σ. Γκότζι από τους Φιλελεύθερους, «όταν κινδυνεύουν οι άνθρωποι στη θάλασσα τους σώζουμε» και δε ρωτάμε το καθεστώς τους. Υποστήριξε ότι μετά την έγκριση του νέου συμφώνου ασύλου και μετανάστευσης, θα πρέπει τώρα να ανοίξουν «νόμιμες οδοί» για εκείνους που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της Ευρώπης σε εργατικό δυναμικό.

Για τον Β. Μπάγιερ από την Ευρωπαϊκή Αριστερά, η κοινωνική ασφάλεια και η ένταξη των ανθρώπων αυτών στην αγορά εργασίας είναι αναγκαία, αν θέλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι και να τους υποδεχόμαστε με αξιοπρεπείς συνθήκες.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποψήφια του ΕΛΚ είπε ότι με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που υιοθετήθηκε, η ΕΕ είναι αυτή που θα αποφασίζει ποιος θα έρχεται και υπό ποιούς όρους και προϋποθέσεις και όχι οι διακινητές. «Αυτοί που δικαιούνται να παραμείνουν θα παραμένουν και εκείνοι που δεν το δικαιούνται θα επιστρέφουν. Θα πρέπει να υπάρχει νόμιμος και ασφαλής τρόπος να έρχονται στην ΕΕ», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

