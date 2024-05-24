Κατάρρευση κτιρίου στη Μαγιόρκα – Τουλάχιστον 4 νεκροί και 27 τραυματίες

Κτίριο στο οποίο στεγαζόταν μπαρ-εστιατόριο κατέρρευσε απόψε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να σκοτωθούν και 27 να τραυματιστούν, όπως μεταδίδει το ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER επικαλούμενο πληροφορίες από την αστυνομία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής τηλεόρασης, η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 20:30 (τοπική ώρα, 21:30 ώρα Ελλάδος) στο κτίριο όπου στεγαζόταν το «Medusa Beach Club» στο τουριστικό θέρετρο Πλάγια ντε Πάλμα.

Επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία που απεγκλώβισαν τραυματίες από τα ερείπια, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό επιζώντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

