Βουλγαρία: Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να δείξει τη βούλησή της να είναι μέρος της Ενωμένης Ευρώπης

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Ρώμη, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας θα πρέπει να δείξει την "επιθυμία της να είναι μέρος μιας ενωμένης Ευρώπης ικανοποιώντας όλες τις απαιτήσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχουν κάνει όλα τα κράτη μέλη".

Ο πρόεδρος πραγματοποιούσε την παραδοσιακή ετήσια επίσκεψη στο Βατικανό και στην Ιταλία ενόψει της Ημέρας των Αγίων Αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου, του βουλγαρικού αλφαβήτου, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού καθώς και της σλαβικής λογοτεχνίας στις 24 Μαΐου.

Ο Ράντεφ δήλωσε ότι η Βουλγαρία αναμένει από τη Βόρεια Μακεδονία να αλλάξει τη ρητορική της το συντομότερο δυνατό, καλώντας την να σταματήσει τη ρητορική μίσους.

Ο αρχηγός του κράτους τόνισε ότι η βουλγαρική αντιπροσωπεία δεν μπόρεσε να συναντηθεί με την αντιπροσωπεία της Βόρειας Μακεδονίας της οποίας ηγείτο η πρόεδρος Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα, που επισκέπτεται την Ιταλία και το Βατικανό με την ευκαιρία της 24ης Μαΐου. Το γραφείο της Σιλιάνοφσκα ανέφερε ότι η πρόεδρος επρόκειτο να γίνει δεκτή την Πέμπτη σε ακρόαση από τον επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, Πάπα Φραγκίσκο, και να έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν.

Ο Ράντεφ δήλωσε ότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο, προσθέτοντας ότι αναμένει σύντομα να γίνει μια συνάντηση μεταξύ αυτού και της Σιλιανόφσκα.

Σημείωσε ότι είχε μια "σε βάθος και φιλική συνομιλία με τους προέδρους της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας" την Τετάρτη.

Ο Ράντεφ δήλωσε ότι "ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας έχει προσκληθεί στη Βουλγαρία όλα αυτά τα χρόνια". Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν θα προσκαλέσει τη Σιλιανόφσκα να επισκεφθεί τη χώρα, ο Ράντεφ τόνισε: "Φυσικά και την προσκαλώ".

"Θεωρώ ότι η επιθυμία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για διάλογο είναι θετικό σημάδι. Μόνο μέσω του διαλόγου θα ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μας ο ένας προς τον άλλον, θα επιλύσουμε όλα τα επίμαχα θέματα και θα ανοίξουμε την πόρτα στην ΕΕ για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Ελπίζω και ζητώ η συνάντηση αυτή να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό", είπε ο Ράντεφ.

"Είναι η σειρά της προέδρου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας να έρθει στη Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος", σημείωσε

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

