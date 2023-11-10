Davide Renne: Πέθανε σε ηλικία 46 ετών ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Moschinο

Σοκ στον χώρο της μόδας προκαλεί η είδηση του θανάτου του γνωστού Ιταλού σχεδιαστή Mόδας Davide Renne, ο οποίος και έφυγε σε ηλικία 46 ετών, μόλις 10 μέρες αφότου ανέλαβε τα ηνία του οίκου Moschino ως καλλιτεχνικός διευθυντής.

Ο διάσημος οίκος ανακοίνωσε το δυσάρεστο γεγονός για την ξαφνική απώλεια του νέου μέλους του ιταλικού luxury brand, με ανάρτησή του στο instagram.

“Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τον πόνο που βιώνουμε αυτή τη δραματική στιγμή. Ο Davide ήταν μαζί μας μόνο για λίγες μέρες, όταν μία ξαφνική αρρώστια τον πήρε από εμάς πολύ σύντομα. Ακόμα δεν μπορούμε να πιστέψουμε τι συνέβη. Με τον Davide, δουλεύαμε πάνω σε ένα φιλόδοξο σχέδιο, σε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αισιοδοξίας για το μέλλον. Παρόλο που ήταν μαζί μας μόνο για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο Davide μπόρεσε αμέσως να κάνει τον εαυτό του αγαπητό και σεβαστό. Σήμερα έχουμε μείνει με την ευθύνη να συνεχίσουμε αυτό που η φαντασία και η δημιουργικότητά του είχαν μόνο οραματιστεί. Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του”, ανέφερε ο Massimo Ferretti, Πρόεδρος της Aeffe SpA μέσω του επίσημου λογαριασμού του οίκου στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

