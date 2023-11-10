Μάχες γύρω από το Νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα - Ο Ισραηλινός στρατός «σφυροκοπά» το στρατηγείο της Χαμάς

Περιμετρικά του Νοσοκομείου Αλ Σίφα έχουν μεταφερθεί οι μάχες των ισραηλινών δυνάμεων με τους ενόπλους της Χαμάς. Το IDF επιβεβαίωσε ότι πλέον έχει πλησιάσει στο σημείο, στο οποίο θεωρείται ότι εδράζει το στρατηγείο της Χαμάς και έχουν βρει καταφύγιο ο επικεφαλής της οργάνωσης και το επιτελείο του.

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανέφερε 13 θανάτους στο Αλ-Σίφα, ενώ ένας γιατρός στο νοσοκομείο είπε ότι γνωρίζει για έναν θάνατο, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιώσει κανέναν άλλο.

Ένας εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (IDF), ο συνταγματάρχης Peter Lerner, επιβεβαίωσε στο BBC Newshour ότι τα στρατεύματά τους βρίσκονται εκεί, λέγοντας: «Η Χαμάς επέλεξε να τοποθετήσει στρατηγικά τις τρομοκρατικές της ικανότητες μέσα, κάτω και γύρω από τα νοσοκομεία. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους που καταφεύγουν στα νοσοκομεία, να εκκενώσουν».

Ο Αϊμάν Αλ Μάσρι, ένας από τους χιλιάδες εκτοπισμένους, αποφάσισε να φύγει και αυτός προς τα νότια αφού προηγουμένως αναζήτησε καταφύγιο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα μαζί με τη μητέρα του και την αδελφή του πριν από 10 ημέρες. Ελπίζει, όπως είπε, να βρει αλλού ασφάλεια, μετά τη σημερινή επίθεση των Ισραηλινών.

«Σήμερα έπληξαν το Αλ Σίφα… Όλοι άρχισαν να τρέχουν στους δρόμους και φτάσαμε εδώ με τα πόδια», είπε ο Μάσρι στο πρακτορείο Reuters, ενώ κατευθυνόταν προς τα νότια μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους. Κάποιοι κρατούσαν λευκές σημαίες, άλλοι είχαν μαζί τους τα λιγοστά υπάρχοντά τους, στρώματα και βαλίτσες.

Ο ίδιος και η οικογένειά του περπάτησαν για τρία χιλιόμετρα, πέρασαν ανάμεσα στα ισραηλινά άρματα που προχωρούν προς την πόλη και συνέχισαν την πορεία τους για μερικά χιλιόμετρα ακόμη, μέχρι που κάποιος τους βοήθησε παίρνοντάς τους στο αυτοκίνητό του.

«Με πονούν τα πόδια μου», είπε ο Μάσρι που πρόσφατα είχε νοσηλευτεί σε άλλο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι. «Σήμερα κατευθυνόμαστε νότια, αύριο μπορεί να μας στείλουν στον βορρά. Δεν είναι λύση αυτή. Θέλουμε εκεχειρία», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

