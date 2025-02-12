Η Ιαπωνία ζήτησε από τις ΗΠΑ να εξαιρεθεί από τους πελώριους και γενικευμένους τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο που αναγγέλθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως θα τεθούν σε εφαρμογή τη 12η Μαρτίου, δήλωσε σήμερα ο ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε προχθές Δευτέρα στην Ουάσιγκτον δυο εκτελεστικά διατάγματα που προβλέπουν την επιβολή τελωνειακών δασμών 25% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο «χωρίς εξαίρεση ή απαλλαγή».

Τα μέτρα αφορούν τον χάλυβα και το αλουμίνιο απ’ όπου κι αν προέρχονται, θα πλήξει ακόμη και οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, που ωφελούνταν ως τώρα από απαλλαγές (Αργεντινή, Αυστραλία, Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένο Βασίλειο).

Η Ιαπωνία θέλει να εξαιρεθεί.

«Είμαστε ενήμεροι για τη δημοσιοποίηση προεδρικού διατάγματος που αφορά επιπρόσθετους δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο (...) ζητάμε από την αμερικανική κυβέρνηση να εξαιρεθεί η χώρα μας από αυτά τα μέτρα», δήλωσε στο Τύπο ο Γιοσιμάσα Χαγιάσι.

Το αίτημα αυτό επιδόθηκε από την ιαπωνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, διευκρίνισε.

Η ιαπωνική κυβέρνηση θα «μελετήσει προσεκτικά το περιεχόμενο αυτών των μέτρων και τον αντίκτυπό τους στη χώρα μας και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα», είπε ο κ. Χαγιάσι.

Ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήγγειλαν χθες την επιβολή των δασμών. Η Νότια Κορέα κι η Βρετανία προτίμησαν να εκφράσουν τη βούλησή τους να συνεργαστούν με την Ουάσιγκτον.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να υπάρξει «απαλλαγή» για τη χώρα του.

Το Μεξικό από την πλευρά του κάλεσε τον αμερικανό πρόεδρο να μην «καταστρέψει» τις εμπορικές ισορροπίες και την ανάπτυξη στη βόρεια Αμερική.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021), ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην επιβολή δασμών 25% στον χάλυβα και 10% στο αλουμίνιο. Υπήρξε κατόπιν άρση των μέτρων αυτών στην πλειονότητά τους, τόσο από τον ίδιο όσο και από τον Δημοκρατικό διάδοχό του Τζο Μπάιντεν.

Η Ιαπωνία εξασφάλισε το 2022 δασμολογική ατέλεια για την εξαγωγή 1,25 εκατ. τόνων χάλυβα στις ΗΠΑ. Για το αλουμίνιο, η Ιαπωνία το τρέχον διάστημα υπόκειται σε δασμούς 10%.

Πηγή: skai.gr

