Ούτε ο απρόβλεπτος Ντόναλντ Τραμπ, ούτε ο παραληρηματικός Ιλον Μασκ. Αυτή τη φορά ήταν ο 4χρονος X Æ A-Xii που έκλεψε την παράσταση στο Οβάλ Γραφείο.

Ο «υπερυπουργός» του Αμερικανού προέδρου εμφανίστηκε στο πλευρό του Τραμπ χθες - φορώντας ένα καπελάκι με το σύνθημα του Τραμπ “Make America Great Again” - ενώ ο Τραμπ υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα που καλεί τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ να συνεργαστούν με το υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης στις προσπάθειές του για περικοπές δαπανών.

Μαζί του είχε και τον μικρό γιο του, καρπό της σχέσης του δισεκατομμυριούχου με την τραγουδίστρια Grimes, ο οποίος (όπως κάθε άλλο 4χρονο στη θέση του) κάποια στιγμή άρχισε να δυσανασχετεί.

Αρχικά ο μικρούλης X Æ A-Xii καθόταν σοβαρός δίπλα στον μπαμπά του και τον Τραμπ, όρθιος μπροστά στο διάσημο, ιστορική αντίκα και πανάκριβο γραφείο Resolute.

Μετά από λίγο όμως, βαριεστημένος, άρχιζε να σκαλίζει τη μύτη του (και να κολλάει τις μύξες του στο γραφείο) και να τραβάει τον μπαμπά του από το σακάκι και να κάνει γκριμάτσες.

Ο Μασκ τον πήρε στους ώμους του, συνεχίζοντας να μιλάει στους δημοσιογράφους, αλλά ούτε εκεί ο μικρός ηρέμησε.

Μάλιστα, κάποια στιγμή άρχισε να πειράζει τα αυτιά του μπαμπά του, την ώρα που ο Μασκ μιλούσε περί δημοκρατίας, αναγκάζοντάς τον να σταματήσει.

Τελικά, ο μικρούλης κουράστηκε και παραλίγο να κοιμηθεί πάνω στο κεφάλι του μπαμπά του.

Οι αντιδράσεις του μικρού X Æ A-Xii έγιναν viral, με τους χρήστες του διαδικτύου να σχολιάζουν με χιούμορ την σπάνια δημόσια εμφάνιση του 4χρονου γιου του Μασκ - εκτός από το γεγονός ότι κολλούσε τις μύξες του στο γραφείο των Αμερικανών προέδρων από το 1880 (το είχε χαρίσει η βασίλισσα Βικτορία στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ράδερφορντ Χέιζ), χωρίς να τον σταματήσει κανείς.

