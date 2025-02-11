Κομισιόν: Δεν θα μείνουν αναπάντητοι οι δασμοί των ΗΠΑ

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον, ότι «οι αδικαιολόγητοι δασμοί» στην Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν θα μείνουν αναπάντητοι» έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αντιδρώντας στη χθεσινή απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς 25% και στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Προειδοποίησε εξάλλου ότι θα ενεργοποιηθούν αναλογικά αντίμετρα.



«Οι αδικαιολόγητοι δασμοί στην Ε.Ε δεν θα μείνουν αναπάντητοι - θα ενεργοποιήσουν σταθερά και αναλογικά αντίμετρα», τόνισε στη σχετική της δήλωση η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ διεμήνυσε παράλληλα ότι «η ΕΕ θα ενεργήσει για τη διαφύλαξη των οικονομικών της συμφερόντων. Θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μας». Εξέφρασε, παράλληλα, τη βαθιά της λύπη για την απόφαση των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι «οι δασμοί είναι φόροι – κακοί για τις επιχειρήσεις, χειρότεροι για τους καταναλωτές».



Απέφυγε, πάντως, να χαρακτηρίσει τους δασμούς «παράνομους», όπως έκανε χθες σε σχετική ανακοίνωσή της η Κομισιόν -που είχε προειδοποιήσει, ωστόσο- ότι δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία» για την επιβολή δασμών στις εξαγωγές της ΕΕ, σε μια γενικότερη τοποθέτηση, που δεν αφορούσε μόνο τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, όπως διευκρίνισε αργότερα εκπρόσωπός της.

Η επιβολή δασμών θα πλήξει κυρίως τη Γερμανία

Προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση για το αρμόδιο όργανο για την εμπορική πολιτική της ΕΕ εξακολουθεί να είναι η αποφυγή ενός εμπορικού «πολέμου» και η άμεση εμπλοκή σε διαπραγματεύσεις, όπως έχει αναφέρει επανειλημμένως η φον ντερ Λάιεν.



Αυτός υπήρξε άλλωστε και ο βασικός στόχος της σημερινής πρώτης συνάντησής της με εκπρόσωπο της νέας αμερικανικής διοίκησης, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης για την τεχνητή νοημοσύνη στο Παρίσι.



Μια από τις χώρες, ωστόσο, που θα πληγούν περισσότερο από την επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου θα είναι η πατρίδα της, Γερμανία. Αν και το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών στις ΗΠΑ προέρχεται από τον Καναδά, την Κίνα και το Μεξικό, το 2023 η Γερμανία εξήγαγε χάλυβα και αλουμίνιο αξίας άνω των 4 δισ ευρώ στην αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με την γερμανική ένωση Χαλυβουργίας Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl), περίπου το 20% των συνολικών εξαγωγών χάλυβα της ΕΕ φτάνουν στην αγορά των ΗΠΑ.

Επαναφορά των «αντιποίνων» της ΕΕ... από το 2018;

Η «άμεση» απάντηση της ΕΕ ουσιαστικά θα είναι να επανέλθουν σε ισχύ στα τέλη Μαρτίου οι δασμοί σε προϊόντα των ΗΠΑ, που είναι σε αναστολή και που επιβλήθηκαν το 2018 ως «αντίποινα» στους δασμούς, που είχε επιβάλλει για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Τότε, η ΕΕ είχε «στοχοποιήσει» με "αντίποινα" εισαγωγές εμβληματικών αμερικανικών προϊόντων όπως οι μηχανές Harley-Davidson, παντελόνια τζιν και ουίσκι, μέτρα που ανεστάλησαν, μόλις τον περασμένο Μάρτιο.





