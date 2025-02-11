Οι νέοι δασμοί που ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ σε χάλυβα και αλουμίνιο θα μπορούσαν να έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις σε ολόκληρη την οικονομία, προστατεύοντας από τη μία ορισμένες εταιρείες από τον ξένο ανταγωνισμό, αλλά αυξάνοντας το κόστος σε άλλους τομείς.

Η επιβολή δασμών 25% σε χάλυβα και αλουμίνιο θα ισχύει για όλες τις εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τον Καναδά και το Μεξικό. Αν και ο Καναδάς θα αισθανθεί το κύριο βάρος των παραγγελιών τη Δευτέρα ως ο Νο. 1 ξένος προμηθευτής για τους αγοραστές των ΗΠΑ, οι δασμοί στοχεύουν επίσης την Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα.

Εδώ είναι μερικοί νικητές και χαμένοι από την τελευταία εμπορική κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με την The Washington Post.

Ο νικητές

Προμηθευτές χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ

Οι δασμοί χρησιμεύουν ως φόρος στις εισαγωγές, οδηγώντας τους ξένους προμηθευτές να αυξήσουν τις τιμές. Αυτό σημαίνει ότι οι αμερικανικές εταιρείες που προμηθεύουν χάλυβα και αλουμίνιο θα έχουν πλεονέκτημα έναντι των ξένων ανταγωνιστών τους, καθώς ο εισαγόμενος χάλυβας από εμπορικούς εταίρους όπως από ο Καναδάς, η Βραζιλία και το Μεξικό, καθίσταται πολύ πιο ακριβός.

Αρκετές εταιρείες χάλυβα με έδρα τις ΗΠΑ είδαν τις τιμές των μετοχών τους να εκτινάσσονται τη Δευτέρα. Οι μετοχές της Nucor και της Steel Dynamics αυξήθηκαν κατά 5,5% και 4,9%, αντίστοιχα, μέχρι το κλείσιμο της αγοράς, ενώ οι μετοχές της Cleveland-Cliffs αυξήθηκαν σχεδόν 18%. Η United States Steel Corp., πιο γνωστή ως US Steel, είδε τις μετοχές της να αυξάνονται σχεδόν 5%. Οι μετοχές της εταιρείας παραγωγής αλουμινίου Alcoa σημείωσαν άνοδο περίπου 2%.

Ο Philip Bell, πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Χάλυβα, δήλωσε ότι οι δασμοί θα βοηθήσουν στην «ισότητα των όρων ανταγωνισμού» για τους εγχώριους παραγωγούς και απέκρουσε την κριτική ότι οι δασμοί θα οδηγούσαν σε αύξηση του κόστους χωρίς αυξήσουν σημαντικά τις θέσεις εργασίας στη μεταποίηση.

«Όταν έχετε ένα τιμολόγιο που εφαρμόζεται ευρέως σε όλα τα τμήματα των προϊόντων, σίγουρα, θα υπάρξει βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος», είπε. «Αλλά όταν έχετε δασμούς για συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτοί στον χάλυβα και το αλουμίνιο, μένει πραγματικά να δούμε ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στις θέσεις εργασίας και στις τιμές καταναλωτή».

Επιβάλλοντας δασμό 25% σε μια ποσότητα του χάλυβα που χρησιμοποιείται σε ένα τυπικό αυτοκίνητο 40.000 δολαρίων θα αύξανε την τιμή 1% ή 2%, ισχυρίστηκε ο Philip Bell. Υποστήριξε επίσης, ότι κάθε δουλειά που σχετίζεται με τον χάλυβα δημιουργεί με τη σειρά της θέσεις εργασίας για εργολάβους, εργάτες κατασκευών, μηχανολογικές εταιρείες και «ακόμα και για το φορτηγό τροφίμων που βρίσκεται έξω από το χαλυβουργείο όπου μπορείτε να πάτε για πρωινό ή μεσημεριανό γεύμα».

Ο πρόεδρος της United Steelworkers International, ωστόσο, έκανε μια διάκριση μεταξύ «έμπιστων εμπορικών εταίρων, όπως ο Καναδάς, και εκείνων που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις βιομηχανίες μας καθώς εργάζονται για να κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά».

«Η ένωσή μας χαιρετίζει τις προσπάθειες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που για πάρα πολύ καιρό επέτρεψε σε κακούς παράγοντες όπως η Κίνα να πλημμυρίσουν την παγκόσμια αγορά με τα αθέμιτα εμπορεύσιμα προϊόντα της, με αποτέλεσμα την αύξηση των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά από το Μεξικό», δήλωσε ο πρόεδρος Ντέιβιντ ΜακΚαλ. Αλλά πρόσθεσε ότι «ο Καναδάς δεν είναι το πρόβλημα».

Οι Χαμένοι

Καταναλωτές

Το αλουμίνιο και ο χάλυβας χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, πράγμα που σημαίνει ότι οι υψηλότεροι εισαγωγικοί δασμοί θα περάσουν τελικά στους καταναλωτές. Τα μέταλλα βρίσκονται σε συσκευές, smartphone, ρόπαλα του μπέιζμπολ, κατσαρόλες και τηγάνια, τηλεσκόπια και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Ακόμη και τα κουτάκια αναψυκτικών θα μπορούσαν να επηρεαστούν, έγραψαν αναλυτές του κλάδου λιανικής στην Bank of America σε έκθεσή τους νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να νιώσουν οι καταναλωτές τον αντίκτυπο και σε ποιο βαθμό. Αυτό θα εξαρτηθεί εν μέρει από το πόσος χάλυβας ή αλουμίνιο χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός προϊόντος, είπε η Lydia Cox, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν στο Μάντισον.

Εναπόκειται επίσης στις επιχειρήσεις να αποφασίσουν ποιο πρόσθετο κόστος θα πρέπει να μεταφέρουν στους πελάτες τους, είπε: «Εάν είχατε αύξηση 25% στο 50% του κόστους σας, αυτό θα είναι μια αρκετά σημαντική [δυνητική] αύξηση» στις τιμές.

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις και οι κατασκευαστές - που αγοράζουν χάλυβα και αλουμίνιο χύμα - θα είναι οι πρώτοι που θα δουν αυξήσεις στις τιμές, δήλωσε ο Douglas Irwin, καθηγητής οικονομικών στο Dartmouth College.

Κατασκευαστές των ΗΠΑ

Μια ανάλυση του 2018 για τους δασμούς στον χάλυβα κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, που δημοσιεύτηκε από το ανεξάρτητο Ινστιτούτο Πίτερσον για τα Διεθνή Οικονομικά, βρήκε ότι η πολιτική αυτή δημιούργησε θέσεις εργασίας αλλά με μεγάλο κόστος για τους μυριάδες αγοραστές ξένου χάλυβα στις ΗΠΑ.

Η ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φορολόγηση 25% επίσης του εισαγόμενου χάλυβα, δημιούργησε περίπου 8.700 θέσεις εργασίας και δημιούργησε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη προ φόρων για τις χαλυβουργικές επιχειρήσεις. Αλλά οι εγχώριες βιομηχανίες που αγοράζουν χάλυβα στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήρωσαν άλλα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια χάρη στην προστασία - ένα κόστος περίπου 650.000 δολαρίων για κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται στη βιομηχανία χάλυβα.

Ο Gary Hufbauer, ανώτερος ερευνητής στο Peterson Institute και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, είπε ότι δεν αναμένει να δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας από τους νέους δασμούς, επειδή θα είχαν ως επί το πλείστον ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση των υφιστάμενων ποσοστώσεων που χρησιμοποιούν άλλες χώρες για να περιορίσουν τις εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά η κλιμάκωση των εμπορικών πολέμων μέσω των δασμών με αυτόν τον τρόπο θα «διασφαλίσει αντίποινα εναντίον επιλεγμένων προϊόντων και αμερικανικών εταιρειών», πρόσθεσε ο Hufbauer.

Αυτή τη φορά, εταιρείες όπως η John Deere, η Caterpillar και η Boeing θα μπορούσαν επίσης να πληγούν επειδή τα προϊόντα τους χρησιμοποιούν πολύ αλουμίνιο ή χάλυβα, όπως και ιδιώτες προγραμματιστές και κρατικές και τοπικές κυβερνήσεις που προχωρούν σε έργα υποδομών, είπε ο Irwin.

Ο Glenn Stevens Jr., εκτελεστικός διευθυντής του MichAuto, τμήματος του Περιφερειακού Επιμελητηρίου του Ντιτρόιτ, είπε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες πιθανότατα δεν μπορούν να απορροφήσουν τη συνδυασμένη επίδραση των δασμών στον Καναδά και το Μεξικό και τις παγκόσμιες προμήθειες χάλυβα και αλουμινίου.

«Οι τιμές συναλλαγών των οχημάτων είναι ήδη πολύ υψηλές, και αν αυξηθούν, αυτό μειώνει τη ζήτηση», είπε. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές παραγωγής και απώλεια θέσεων εργασίας.

Εξαγωγείς των ΗΠΑ

Ορισμένες αμερικανικές βιομηχανίες που πωλούν προϊόντα στο εξωτερικό θα μπορούσαν επίσης να αισθανθούν τους δασμούς του Τραμπ καθώς άλλα έθνη αντεπιτίθενται, είπε ο Irwin. Ως παράδειγμα ανέφερε τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, επειδή οι ξένες χώρες μπορούν εύκολα να βρουν εναλλακτικές πηγές σόγιας, σιταριού και άλλων γεωργικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Αυτό συνέβη κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να σώζει τους Αμερικανούς αγρότες και τη γεωργία», είπε ο Michael Klein, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Tufts και εκτελεστικός συντάκτης του EconoFact. «Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν εξαντλήθηκαν προσπαθώντας να μετριαστούν οι επιπτώσεις σε εκείνους που πληγώθηκαν από τα αντίποινα» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.