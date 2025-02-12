Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε νωρίς σήμερα το πρωί την ευθύνη για την επίθεση καμικάζι που στοίχισε χθες, Τρίτη, τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους μπροστά από μια τράπεζα στο βόρειο Αφγανιστάν.

Το όργανο της προπαγάνδας της τζιχαντιστικής οργάνωσης μετέδωσε ότι ένας «καμικάζι» «ανατίναξε το γιλέκο του με εκρηκτικά» ανάμεσα σε «μέλη της πολιτοφυλακής των Ταλιμπάν που ήταν συγκεντρωμένα μπροστά από μια δημόσια τράπεζα για να πάρουν τους μισθούς τους».

Χθες, Τρίτη, η αστυνομία της Κουντούζ, πρωτεύουσας της φερώνυμης επαρχίας, είχε ανακοινώσει πως επίθεση καμικάζι μπροστά από την Τράπεζα της Καμπούλ λίγο αφού είχε ανοίξει στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ επτά άλλοι τραυματίσθηκαν.

Το Ισλαμικό Κράτος είχε ήδη πραγματοποιήσει παρόμοια επίθεση το Μάρτιο 2024 στην Κανταχάρ, στο νότο, το ιστορικό προπύργιο των Ταλιμπάν.

Νωρίς το πρωί, ένας καμικάζι είχε ανατινάξει τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος ενώ βρισκόταν στην ουρά που είχαν σχηματίσει δημόσιοι υπάλληλοι που περίμεναν να πάρουν τους μισθούς τους μπροστά από κατάστημα της ίδιας Τράπεζας της Καμπούλ.

Οι αρχές είχαν ανακοινώσει επισήμως το θάνατο τριών ανθρώπων, ενώ νοσοκομειακή πηγή είχε κάνει λόγο για 20 νεκρούς.

Επιθέσεις εξακολουθούν να γίνονται σε όλο τον Αφγανιστάν, παρά τις τακτικές δηλώσεις των αρχών των Ταλιμπάν που διαβεβαιώνουν ότι η τζιχαντιστική απειλή έχει εξαλειφθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

