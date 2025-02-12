Με τον Μασκ δίπλα του, ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για απολύσεις «μεγάλης κλίμακας» στο Δημόσιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε χθες, Τρίτη, από τις αμερικανικές υπηρεσίες να συνεργαστούν στενά με τον σύμβουλό του Ίλον Μασκ προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, ενώ ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ οδεύουν προς τη «χρεοκοπία», αν δεν προχωρήσουν σε περικοπές δαπανών.

Με τον 4χρονο γιο του στο πλάι του ή στους ώμους του, ο Μασκ στεκόταν δίπλα στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το διάταγμα με το οποίο ζητεί από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να συνεργαστούν στενά μαζί του.

Στη συνέχεια ο Μασκ, που φορούσε ένα καπελάκι με το σύνθημα του Τραμπ «Make America Great Again», δέχθηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους και υπερασπίστηκε τον ρόλο του ως ενός μη εκλεγμένου αξιωματούχου, στον οποίο έχει δοθεί πρωτοφανής εξουσία από τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Έχουμε έλλειμμα 2 τρισ. δολαρίων και, αν δεν κάνουμε κάτι για αυτό το έλλειμμα, η χώρα οδεύει προς τη χρεοκοπία» τόνισε ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει διορίσει τον Μασκ επικεφαλής της υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), με στόχο να μειώσει τις δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ήδη η ομάδα του Μασκ απέκτησε πρόσβαση στο ευαίσθητο σύστημα πληρωμών του υπουργείου Οικονομικών, προτού δικαστής την μπλοκάρει.

«Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται στην ομοσπονδιακή γραφειοκρατία» όμως αυτή δεν θα πρέπει να είναι «αυτόνομη», θα πρέπει «να λογοδοτεί στους πολίτες», εκτίμησε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου.

Εξάλλου ο Μασκ απέρριψε τις κατηγορίες ότι ο ίδιος και η ομάδα του ενεργούν με μυστικότητα. Το DOGE δεν έχει ανακοινώσει ποιοι εργάζονται εκεί, αλλά ούτε και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει στο εσωτερικό των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Ανακοινώνει μόνο αριθμούς για τις περικοπές στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, χωρίς να δίνει πολλές διευκρινίσεις.

«Αναμένω απολύτως ότι θα βρίσκομαι στο μικροσκόπιο (…) δεν είναι ότι θέλω να γλιτώσω από κάτι» απάντησε ο Μασκ

Εξάλλου, οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν τις ενέργειες του Μασκ, τις οποίες θεωρούν παράνομες διότι δεν έχει εκλεγεί και δεν του έχει ανατεθεί κάποια επίσημη κυβερνητική θέση, ενώ κάνουν λόγο για «επιθετική εξαγορά» της κυβέρνησης.

«Δεν θα μπορούσα να έχω ζητήσει μια πιο ξεκάθαρη εντολή από αυτή που πήρα (…) από τους πολίτες», τόνισε ο Μασκ, αναφερόμενος στην εκλογή του Τραμπ. «Οι πολίτες ψήφισαν υπέρ μεγάλων μεταρρυθμίσεων στην κυβέρνηση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφιβολία επ’ αυτού».

Ο Μασκ υπογράμμισε επίσης ότι μιλάει σχεδόν καθημερινά με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Αφού ζήτησε το πάγωμα επιδοτήσεων δισεκατομμυρίων δολαρίων, η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε να ανασταλούν οι προσλήψεις στον δημόσιο τομέα και έδωσε τη δυνατότητα στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να παραιτηθούν λαμβάνοντας αποζημίωση.

Στο διάταγμα που υπέγραψε χθες ο Τραμπ αναφέρεται ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα πρέπει να προσλαμβάνουν έναν άνθρωπο για κάθε τέσσερις που αποχωρούν-- με εξαίρεση τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τη διατήρηση της τάξης, τη δημόσια ασφάλεια και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης-- προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Παράλληλα με το διάταγμα αυτό δίνεται στο DOGE δικαίωμα βέτο στις νέες προσλήψεις, υπογραμμίζοντας ότι κάθε πρόσληψη θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με την υπηρεσία αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

