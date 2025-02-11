Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιβάλλει δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και το αλουμίνιου, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών από τον Καναδά και το Μεξικό όπως είχε προαναγγείλει.

Σύμφωνα με το διάταγμα, οι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί 25% στο χάλυβα και το αλουμίνιο θα εφαρμοσθούν από τις 12 Μαρτίου.

«Διαπίστωσα ότι οι εισαγωγές ειδών σε χάλυβα (...) υπάρχει κίνδυνος να επιδεινώσουν την εθνική ασφάλεια», έγραψε ο Τραμπ στο κείμενό του, εξηγώντας ότι βάζει τέλος «από τις 12 Μαρτίου» στους κανόνες που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Ο ρεπουμπλικανός εξέδωσε ένα χωριστό διάταγμα για τις εισαγωγές αλουμινίου.

Επιπλέον, ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξαιρέσεις στους δασμούς που επιβλήθηκαν πρόσφατα. Οι δασμοί θα ισχύουν για όλες τις χώρες, αν και ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα εξεταστεί η εξαίρεση για την Αυστραλία μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρωθυπουργό της τελευταίας, Άντονι Αλμπανέζε.

«Δεν θέλουμε να βλάψουμε άλλες χώρες, αλλά μας εκμεταλλεύονται επί χρόνια», επιχειρηματολόγησε ο Ρεπουμπλικάνος στο Οβάλ Γραφείο.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι δασμοί μπορεί να είναι υψηλότεροι, δηλώνοντας ότι θα επιβληθούν και αμοιβαίοι δασμοί τις επόμενες 48 ώρες. Ο πρόεδρος απάντησε ότι δεν θα τον πείραζε αν άλλες χώρες απαντούσαν με αντίποινα.

«Σήμερα απλοποιώ τους τελωνειακούς δασμούς μας στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, ώστε όλος ο κόσμος να κατανοεί τι σημαίνουν. Είναι 25%, χωρίς εξαίρεση η απαλλαγή. Για όλες τις χώρες», είπε ο Ρεπουμπλικάνος υπογράφοντας τα διατάγματα στον Λευκό Οίκο.

Ο εμπορικός σύμβουλος του Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο, δήλωσε ότι τα μέτρα θα βοηθήσουν τους αμερικανικούς παραγωγούς χάλυβα και αλουμινίου και θα ενισχύσουν την οικονομική και εθνική ασφάλεια της Αμερικής.

«Οι δασμοί χάλυβα και αλουμινίου 2.0 θα βάλουν τέλος στο ξένο ντάμπινγκ, θα τονώσουν την εγχώρια παραγωγή και θα εξασφαλίσουν τις βιομηχανίες χάλυβα και αλουμινίου ως τη ραχοκοκαλιά και τις βιομηχανίες πυλώνα της οικονομικής και εθνικής ασφάλειας της Αμερικής», είπε στους δημοσιογράφους.

«Αυτό δεν αφορά μόνο το εμπόριο. Έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι η Αμερική δε χρειάζεται ποτέ να βασίζεται σε ξένα έθνη για κρίσιμες βιομηχανίες όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη δράση του χάλυβα και του αλουμινίου την Κυριακή, προσθέτοντας ότι θα ανακοινώσει επίσης μια νέα σειρά αμοιβαίων δασμών αργότερα μέσα στην εβδομάδα, προκαλώντας προειδοποιήσεις για αντίποινα από τους εμπορικούς εταίρους.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 10% σε όλες τις κινεζικές εισαγωγές στις ΗΠΑ, προσθέτοντας στους υπάρχοντες δασμούς στην Κίνα. Σε αντίποινα, η Κίνα επέβαλε γρήγορα δασμούς σε ορισμένα τσιπ και μέταλλα.

Στόχος η Κίνα

Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύονται το μεγαλύτερο μέρος του χάλυβα τους από τον Καναδά, τη Βραζιλία και το Μεξικό, οι δασμοί στοχεύουν σε μεγάλο βαθμό —αν και έμμεσα— στην Κίνα.

Η Αμερική εισάγει πολύ λίγο χάλυβα απευθείας από την Κίνα, μακράν τον μεγαλύτερο παραγωγό χάλυβα στον κόσμο. Οι δασμοί του 25% στον χάλυβα που δρομολογήθηκαν στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και συνεχίστηκαν από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν είχαν ως αποτέλεσμα οι Αμερικανοί εισαγωγείς να στραφούν σε άλλες πηγές.

Ωστόσο, ο κινεζικός χάλυβας κάνει το δρόμο του στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταχειρισμένος. Ο χάλυβας αγοράζεται από ξένες χώρες και αποστέλλεται ξανά στις ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι η μεταποιητική οικονομία που ήταν κάποτε, αλλά εξακολουθούν να καταναλώνουν δεκάδες εκατομμύρια τόνους χάλυβα και αλουμινίου ετησίως. Ο χάλυβας είναι βασικό συστατικό όλων, από καταναλωτικά αγαθά όπως αυτοκίνητα και συσκευές, μέχρι έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας, όπως ουρανοξύστες, εξέδρες πετρελαίου και αγωγοί, γέφυρες και δρόμοι. Το αλουμίνιο είναι επίσης βασικό συστατικό αγαθών όπως κουτιά τροφίμων και ποτών, αυτοκίνητα και εμπορικά αεροσκάφη, καθώς και βασικές υποδομές, όπως ηλεκτρικές γραμμές υψηλής ισχύος.

Οι δασμοί θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος παραγωγής πολλών αν όχι όλων αυτών των ειδών, λόγω του αυξημένου κόστους του εισαγόμενου και εγχώριου χάλυβα – και οι κατασκευαστές αλουμινίου θα μπορούσαν να αυξήσουν την τιμή των προϊόντων τους λόγω του μειωμένου ανταγωνισμού από εισαγωγές σε χαμηλές τιμές.

Το βάρος και το κόστος της αποστολής χάλυβα και αλουμινίου έδινε πάντα στους εγχώριους παραγωγούς ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τις εισαγωγικές πηγές. Τα αμερικανικά χαλυβουργεία παράγουν περίπου τρεις φορές περισσότερο χάλυβα από ό,τι εισάγεται.

Όταν η κυβέρνηση Τραμπ έθεσε δασμούς 25% στον χάλυβα και 10% στο αλουμίνιο το 2018, μείωσε για λίγο τις εισαγωγές και αύξησε την εγχώρια παραγωγή. Ωστόσο, πολλοί πελάτες εισαγόμενου χάλυβα και αλουμινίου εξακολουθούσαν να θεωρούν απαραίτητο να εισάγουν αυτά τα προϊόντα από παραγωγούς σε χαμηλότερες τιμές αλλού. Αυτές οι ενέργειες πυροδότησε επίσης έναν εμπορικό πόλεμο που έπληξε τα αμερικανικά προϊόντα με αντίποινα που αύξησαν τις τιμές σε άλλα είδη για τους καταναλωτές.

Ορισμένοι αγοραστές που αγόραζαν χάλυβα από χώρες που πλήττονται από δασμούς, όπως η Κίνα, στράφηκαν σε χαλυβουργίες σε άλλες αγορές, όπως ο Καναδάς, ο οποίος είναι τώρα η μεγαλύτερη πηγή αμερικανικών εισαγωγών χάλυβα με περίπου το 23% του χάλυβα που αποστέλλεται. Η Κίνα έχει πέσει στη 10η θέση, με λιγότερο από το 2% των εξαγωγών χάλυβα.

Οι εισαγωγές χάλυβα μειώθηκαν κατά 10,2 εκατομμύρια τόνους, ή 27%, μεταξύ του 2017, το έτος πριν από τους δασμούς, και του 2019, σύμφωνα με την ανάλυση των κυβερνητικών στοιχείων που παρείχε το American Iron and Steel Institute, ένας βιομηχανικός εμπορικός όμιλος. Η εγχώρια παραγωγή χάλυβα αυξήθηκε, αλλά μόνο κατά 6,8 εκατομμύρια τόνους, ή 7,5%.

Η ώθηση στην εγχώρια παραγωγή χάλυβα αποδείχθηκε βραχύβια. Τόσο η εγχώρια παραγωγή όσο και οι εισαγωγές μειώθηκαν το 2020 καθώς η πανδημία μείωσε σημαντικά τη ζήτηση για χάλυβα. Αν και έχει επιστρέψει από τότε, η εγχώρια παραγωγή δεν έχει φθάσει ακόμα στο προ των δασμών επίπεδο του 2017, πόσο μάλλον στην παραγωγή πριν από την πανδημία.

Πηγή: skai.gr

