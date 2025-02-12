Ο Τραμπ, η Ευρώπη και οι δασμοί

Της Αθηνάς Παπακώστα

Σε νέα φάση εισήλθε ο εμπορικός πόλεμος, που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι θα εξαπολύσει, έπειτα από την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος που προβλέπει τελωνειακούς δασμούς 25% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο «δίχως εξαίρεση». Με αντίποινα έχουν υποσχεθεί ότι θα απαντήσουν οι Ευρωπαίοι αλλά και ηγέτες από τον υπόλοιπο κόσμο.

«Η επιβολή αδικαιολόγητων δασμών κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μείνει αναπάντητη», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τη λύπη της για την επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Η επικεφαλής της Επιτροπής δεσμεύτηκε ότι οι «27» θα ενεργήσουν με γνώμονα τα οικονομικά τους συμφέροντα και υπογράμμισε ότι «θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μας».

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, ο οποίος μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κίνηση Τραμπ θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό αλλά η Ένωση παραμένει προσηλωμένη για την εξεύρεση μίας αμοιβαία επωφελούς λύσης το συντομότερο δυνατόν. Σημείωσε δε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «αξιολογεί το εύρος των μέτρων και θα απαντήσει με τρόπο αναλογικό μέσω αντίμετρων».

Η απόφαση Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών από το 10% στο 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς εξαιρέσεις σε οποιοδήποτε προϊόν και σε οποιαδήποτε χώρα - καταργώντας ακόμη και τις συμφωνίες ποσοστώσεων - θα τεθεί σε ισχύ από τις 12 Μαρτίου. «Σήμερα απλοποιώ τους τελωνειακούς δασμούς μας στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, ώστε όλος ο κόσμος να κατανοεί τι σημαίνουν. Είναι 25%, χωρίς εξαίρεση ή απαλλαγή. Για όλες τις χώρες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ υποσχέθηκε πως θα επιβάλει αμοιβαίους δασμούς στις χώρες που φορολογούν τις αμερικανικές εισαγωγές. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εξετάζει την επιβολή δασμών στα αμάξια και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Οι μεγαλύτερες πηγές εισαγωγών χάλυβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο Καναδάς, η Βραζιλία και το Μεξικό, ενώ η Νότια Κορέα ακολουθεί στην τέταρτη θέση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εξαγωγές χάλυβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αξία, κατά μέσο όρο, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως την τελευταία δεκαετία, ενώ το 25% των ευρωπαϊκών εξαγωγών καταλήγει στις ΗΠΑ.

Η Ευρώπη θα απαντήσει ενωμένη τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, στην περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσφέρουν καμία άλλη εναλλακτική. «Ως η μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, με 450 εκατομμύρια πολίτες», τόνισε, «εμείς έχουμε τη δύναμη να το πράξουμε».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Βιομηχανίας, Μαρκ Φεράτσι, τόνισε πως ενώ η Γαλλία δεν αποτελεί έναν ισχυρό παραγωγό χάλυβα ή αλουμινίου, θα μπορούσε να επηρεαστεί εμμέσως στην περίπτωση που οι αποθαρρυμένες εξαιτίας των αμερικανικών δασμών κινεζικές εξαγωγές φθάσουν στην Ευρώπη.

Χθες, Τρίτη, στο περιθώριο της διεθνούς Συνόδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η πρόεδρος της Κομισιόν συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς. Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μία «καλή συνάντηση για τις κοινές προκλήσεις» στην οποία συμμετείχε, επίσης, και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας. Συγχρόνως αποκάλεσε τον κ. Βανς «σύμμαχο» και δεν απέκλεισε τη συνεργασία σε ό,τι αφορά την κινεζική υπερπαραγωγή χάλυβα.



