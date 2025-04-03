Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ένα πακέτο δασμών σε -σχεδόν- ολόκληρο τον κόσμο, προκαλώντας τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία.

Επέβαλε δασμούς μέχρι σε νησιά της Ανταρκτικής που ζουν μόνο πιγκουίνοι, ωστόσο αξιοσημείωτο είναι πως άφησε ανέγγιχτες τέσσερις χώρες: τη Ρωσία, την Λευκορωσία, την Κούβα και την Βόρεια Κορέα.

Γιατί όμως δεν επέβαλε δασμούς στις χώρες αυτές; Όπως ανέφερε στο Axios η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η Ρωσία έμεινε εκτός επειδή «οι κυρώσεις των ΗΠΑ ήδη αποκλείουν κάθε ουσιαστικό εμπόριο».

Ωστόσο, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να συναλλάσσονται περισσότερο με τη Ρωσία από ό,τι με χώρες όπως ο Μαυρίκιος ή το Μπρουνέι που μπήκαν στη λίστα με τους δασμούς του Τραμπ.

Αντίστοιχα, για τις υπόλοιπες τρεις χώρες, η Λέβιτ σημείωσε πως δεν συμπεριλήφθηκαν «επειδή οι υφιστάμενοι δασμοί και οι κυρώσεις σε αυτές τις χώρες είναι ήδη πολύ υψηλοί».

Ακόμη δύο μεγάλες οικονομίες που εξαιρέθηκαν από τον εξαντλητικό κατάλογο του Τραμπ ήταν ο Καναδάς και το Μεξικό καθώς είχε ήδη επιβάλλει δασμούς 25% και στις δύο χώρες.

