Έτοιμη για περαιτέρω «αντίμετρα» ώστε να προστατεύσει τα συμφέροντά της εμφανίζεται η ΕΕ μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών έως και 20% στα ευρωπαϊκά προϊόντα. «Ολοκληρώνουμε ήδη ένα πρώτο πακέτο αντιμέτρων ως απάντηση στους δασμούς στον χάλυβα. Και τώρα προετοιμαζόμαστε για περαιτέρω αντίμετρα, για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και τις επιχειρήσεις μας εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τα ξημερώματα από το Ουζμπεκιστάν, όπου θα συμμετάσχει στην πρώτη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας.



Η πρόεδρος της Κομισιόν συγχρόνως προειδοποίησε ότι οι δασμοί θα προκαλέσουν «σκληρό πλήγμα» για την παγκόσμια οικονομία.



«Θα παρακολουθούμε επίσης προσεκτικά τις έμμεσες επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν αυτοί οι δασμοί, επειδή δεν μπορούμε να απορροφήσουμε την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ούτε θα δεχτούμε το ντάμπινγκ στην αγορά μας» είπε χαρακτηριστικά.



Ο Τραμπ χαρακτήρισε χθες βάζοντας στη σχετική λίστα την Ε.Ε ως έναν από τους «χειρότερους παραβάτες», ενώ οι δασμοί ύψους 20% θα μπουν σε εφαρμογή από την ερχόμενη Τετάρτη.



Από την πλευρά της πάντως η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις, ενώ παραδέχθηκε ότι ο Τραμπ είχε δίκιο όταν ορισμένες χώρες «εκμεταλλεύονται αθέμιτα» παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες. Αλλά συγχρόνως επεσήμανε ότι οι δασμοί «ως το πρώτο και τελευταίο εργαλείο σας δεν θα το διορθώσει» προειδοποιώντας ότι θα «βλάψουν τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο» και θα αυξήσουν το κόστος των παντοπωλείων, των φαρμάκων και των μεταφορών. «Η παγκόσμια οικονομία θα υποφέρει» σημείωσε.



Η φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε παράλληλα ότι η ΕΕ θα «υπερασπιστεί» συγκεκριμένες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων και του χάλυβα.



Οι ΗΠΑ κατηγορούν την Ε.Ε ότι έχει θέσει στο «στόχαστρο» αμερικανικά προϊόντα με δασμολογικό συντελεστή 39%, που όμως η Κομισιόν τοποθετεί περίπου στο 1%. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος βασίστηκε για τον υπολογισμό αυτό σε άλλους παράγοντες, όπως ο ΦΠΑ, ο οποίος φτάνει το 27% σε ορισμένα κράτη μέλη.



Η Ε.Ε εξήγαγε αγαθά ύψους 503 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ το 2023, με πλεόνασμα 157 δις ευρώ. Αλλά είχε έλλειμμα 109 δισ. ευρώ στις υπηρεσίες.

Πώς θα απαντήσει η Ε.Ε

Πάντως, η Κομισιόν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι διαθέτει ήδη «ισχυρό» σχέδιο αντιποίνων και αναμένεται να «χτυπήσει» το εμπόριο υπηρεσιών και τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως τόνισε την Τρίτη στο Ευρωκοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν.



Σύντομα, μάλιστα, η Ε.Ε θα επιβάλει πρόστιμα στην Apple και Meta για παραβίαση του νόμου των ψηφιακών αγορών, ενώ ετοιμάζεται και για το «εργαλείο κατά του εξαναγκασμού» (anti-coercion instrument), τη θεσμοθετημένη δυνατότητα να επιβάλει περιορισμούς στο εμπόριο υπηρεσιών, αν κρίνει ότι τρίτη χώρα χρησιμοποιεί τους δασμούς ως «εργαλείο» εκβιασμού.



Στα μέσα Απριλίου θα επαναφέρει εξάλλου τα μέτρα του 2018 -που ήταν σε αναστολή- ως «απάντηση» στους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο.



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.