Οι δασμοί του Τραμπ θα επιβαρύνουν κάθε αμερικανικό νοικοκυριό με 5.000 δολάρια ανά έτος

Οι δασμοί που ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ από τον Ντόναλντ Τραμπ εκτιμάται ότι θα κοστίσουν σε κάθε αμερικανικό νοικοκυριό 5.000 δολάρια ετησίως, προκαλώντας τεράστιο πλήγμα στις οικογένειες των εργαζομένων και της μεσαίας τάξης, δήλωσε οικονομολόγος στο CNN.

Ο καθηγητής Οικονομικών Τζάστιν Γούλφερς από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν είπε ότι το κόστος ζωής αναμένεται επίσης να αυξηθεί κατά 6%, καθώς οι επιχειρήσεις μετακυλίουν το κόστος στους καταναλωτές.

«Αυτό θα ανεβάσει τις τιμές σχεδόν αυτόματα», είπε.

«Είναι κάτι που θα βλάψει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη των Αμερικανών. Και έτσι θα δούμε πόνο πολύ σύντομα» πρόσθεσε ο καθηγητής.

Ο Γούλφερς είπε ότι φτωχές χώρες, όπως η Παπούα Νέα Γουινέα και τα Φίτζι, θα υποφέρουν από «βλαβερές συνέπειες», και αποκάλεσε «κακούς» τους δασμούς του Τραμπ.

Οι πλούσιες οικονομίες, εν τω μεταξύ, φαίνεται να ενώνονται για να αντεπιτεθούν, αφήνοντας τις ΗΠΑ μόνες. «Το μόνο που κατάφερε να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ είναι να απομονώσει τους Αμερικανούς από την υπόλοιπη παγκόσμια οικονομία» είπε.

Είπε επίσης ότι είναι ανοησία να υπονοούμε ότι οι δασμοί του Τραμπ είναι ανταποδοτικοί, δεδομένου ότι οι περισσότερες βιομηχανικές οικονομίες επιβάλλουν χαμηλούς δασμούς.

«Αυτό το σχέδιο θα κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες μακράν το πιο βαρύ δασμολογικό, βιομηχανοποιημένο έθνος στον κόσμο», είπε.

Ζημιά στην τσέπη άμεσα

Μιλώντας νωρίτερα στο CNN ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην Πενσυλβάνια ανέφερε ότι η αύξηση των τιμών στα οχήματα θα πλήξει την τσέπη των Αμερικανών καταναλωτών «τόσο γρήγορα και σκληρά που ακόμη και οι πιο εύποροι πελάτες δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στην αύξηση».

Οι ΗΠΑ αναμένεται να επιβάλουν δασμούς 25% σε όλα τα ξένα αυτοκίνητα. Η κίνηση έχει στόχο να στρέψει τους Αμερικανούς στην αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας, ωστόσο οι τοπικοί έμποροι αυτοκινήτων προειδοποιούν για την αύξηση των τιμών.

Η ανακοίνωση των δασμών προκάλεσε επίσης ανησυχία στους συμμάχους που εξάγουν αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

Ο Ντέιβιντ Κέλεχερ, πρόεδρος του David Auto Group, δήλωσε ότι ένα αυτοκίνητο αξίας 30.000 δολαρίων μπορεί να αυξηθεί στα 37.500 δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι οι πελάτες του θα κληθούν να πληρώσουν 175 δολάρια περισσότερα το μήνα.

«Οι πελάτες μας ... είναι άνθρωποι της μεσαίας τάξης. Δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά αυτό το είδος της προσαύξησης», τόνισε ο Κέλεχερ στο αμερικανικό δίκτυο.

Πηγή: skai.gr

