Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προβλέπουν να αποσυρθούν «ξαφνικά» από την ευρωπαϊκή ήπειρο, και παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας, διαβεβαίωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει αι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Δεν προβλέπεται να μειώσουν ξαφνικά την παρουσία τους στην Ευρώπη», δήλωσε στους δημοσιογράφους o Μ. Ρούτε,

Παραδέχθηκε ωστόσο πως η προσοχή των ΗΠΑ στρέφεται στο εξής προς την Κίνα και άλλες χώρες, και ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί γι΄αυτό. «Ξέρουμε πως η Αμερική, ως υπερδύναμη, πρέπει να ασχολείται με πολλές σκηνές [σ.σ. πολλά μέρη στον κόσμο]. Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η συζήτηση και την έχουμε εδώ και πολλά χρόνια», πρόσθεσε

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε σήμερα «υστερία» τις αντιδράσεις μέρους του Τύπου σχετικά με την ενδεχόμενη αποδέσμευση των ΗΠΑ από την Ευρώπη, τονίζοντας ότι η χώρα του θα «παραμείνει» στο ΝΑΤΟ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι στηρίζει το ΝΑΤΟ. Θα παραμείνουμε στο ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Ρούμπιο κατά την άφιξή του στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι οι ΗΠΑ αναμένουν όλες οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν δραστικά τις στρατιωτικές τους δαπάνες, αφιερώνοντας τουλάχιστον το 5% του ΑΕΠ τους για τον σκοπό αυτό.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι στόχος των ΗΠΑ είναι γίνει η Συμμαχία ισχυρότερη και πιο βιώσιμη και ότι θα πρέπει οι Σύμμαχοι να έχουν περισσότερες δυνατότητες. «Είναι ένα σύνολο όχι μόνο εταίρων και συμμάχων, αλλά και προηγμένων οικονομιών, πλούσιων χωρών που έχουν την ικανότητα να κάνουν περισσότερα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι συμβιβασμός. Πρέπει να το κάνουμε κάθε χρόνο στη χώρα μας. Σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε και εγχώριες ανάγκες. Αλλά, έχουμε δώσει προτεραιότητα στην άμυνα λόγω του ρόλου που έχουμε διαδραματίσει στον κόσμο. Και θέλουμε και οι εταίροι μας να κάνουν το ίδιο», ανέφερε.

Τέλος, δήλωσε ότι λόγω των γεγονότων των τελευταίων ετών και ιδίως του πολέμου «στην καρδιά της Ευρώπης» είναι μια υπενθύμιση ότι «η σκληρή δύναμη εξακολουθεί να είναι απαραίτητη ως αποτρεπτικός παράγοντας». Όπως είπε θα πρέπει στο τέλος της Συνόδου να υπάρχει η κατανόηση ότι «βρισκόμαστε σε ένα ρεαλιστικό μονοπάτι, ώστε κάθε ένα από τα μέλη να δεσμεύεται και να εκπληρώνει την υπόσχεση να φτάνει έως και το 5% των δαπανών» και πρόσθεσε ότι σε αυτό περιλαμβάνει και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα πρέπει να αυξήσουν το ποσοστό τους.

Οι Αμερικανοί ζητούν επι μακρόν οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνά τους. Ο Ρούτε εξέφρασε ικανοποίηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται εδώ και μερικά χρόνια, λέγοντας ωστόσο ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Η προσπάθεια αυτή είναι «πιθανόν η μεγαλύτερη αύξηση αμυντικών δαπανών από πλευράς των ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Όμως χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερα», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

