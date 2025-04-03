The Mediterranean Blue: Ένα από τα σπανιότερα διαμάντια του κόσμου πωλείται με τιμή εκκίνησης τα 15 εκατ. λίρες

Ένα από τα σπανιότερα διαμάντια στον κόσμο βγαίνει σε δημοπρασία, με αναμενόμενο ποσό εκκίνησης τα 15 εκατομμύρια λίρες.

Το Mediterranean Blue είναι ένα ζωηρό μπλε διαμάντι που ζυγίζει περισσότερο από δέκα καράτια. Η πέτρα του είναι μία από τις πιο σπάνιες πέτρες στον κόσμο. Μόλις το 0,5% των διαμαντιών παγκοσμίως ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Η ασυνήθιστη απόχρωση της πέτρας, η οποία προκαλείται από ίχνη βορίου και τονίζεται ακόμη περισσότερο από την κοπή της*, είναι «ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα μιας από τις πιο σπάνιες χρωματικές αισθήσεις που μπορούν να υπάρξουν σε ένα διαμάντι», λένε οι ειδικοί.

Το Mediterranean Blue κατασκευάστηκε από ένα ακατέργαστο διαμάντι 31,94 καρατίων που ανακαλύφθηκε στο ορυχείο Cullinan στη Νότια Αφρική το 2023 και διαμορφώθηκε σε ένα «τροποποιημένο μπριγιάν» (μετά από διαδικασία κοπής*) έξι μηνών.

Από το ορυχείο Cullinan προέρχονται πολλά από τα πιο διάσημα διαμάντια στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Μεγάλου Αστέρα της Αφρικής, 530 καρατίων, το οποίο είναι το μεγαλύτερο άχρωμο διαμάντι στον κόσμο.

Το εργοστάσιο επεξεργασίας διαμαντιών στο ορυχείο εξόρυξης Cullinan στη Νότια Αφρική

Το διάσημο διαμάντι θα βγει για πρώτη φορά στην αγορά στη Sotheby's High Jewelry Sale στη Γενεύη, στις 13 Μαΐου.

Το διαμάντι θα παρουσιαστεί σε ειδική έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο Ίδρυμα Τέχνης Bassam Freiha στην πολιτιστική συνοικία του νησιού Σααντιγιάτ, το επονομαζόμενο «Νησί της Ευτυχίας», στο Άμπου Ντάμπι.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στο Ταπέι, το Χονγκ Κονγκ και τη Νέα Υόρκη πριν από την πώλησή του στη Γενεύη.

Δημοπρασία κοσμημάτων από την περιουσία της αείμνηστης Ζακλίν Κένεντι Ωνάση στον οίκο δημοπρασιών Sotheby's στη Νέα Υόρκη, Παρασκευή, 19 Απριλίου 1996

Το Γεμολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής (Gemological Institute of America) έχει περιγράψει το Mediterranean Blue ως «σύμβολο των αιώνιων θαυμάτων της φύσης».

«Η φυσική ομορφιά του, που ενισχύεται από την ικανότητα του «μάστορα» κόφτη*, είναι μαγευτική, όπως και το μπλε χρώμα του, τόσο σπάνια», αναφέρει.

Ο επικεφαλής κοσμημάτων της Sotheby's, Quig Bruning δήλωσε: «Το Mediterranean Blue αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο σπάνια διαμάντια της φύσης. Οποιοδήποτε διαμάντι με ζωηρές μπλε αποχρώσεις είναι μια ανακάλυψη που αξίζει να γιορτάσουμε, αλλά μια τόσο συναρπαστική ανακάλυψη όσο αυτή, ιδιαίτερα πάνω από 10 καράτια, είναι ένα γεγονός που αξίζει να γίνει είδηση.

Το αξιοσημείωτο μέγεθος, το γοητευτικό σχήμα και το μπλε χρώμα του ωκεανού του Mediterranean Blue, το τοποθετούν ανάμεσα στα πιο σημαντικά μπλε διαμάντια που κυκλοφόρησαν στην αγορά τα τελευταία χρόνια».

«Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την πώληση ενός τόσο εξαιρετικού διαμαντιού στο Ίδρυμα Τέχνης Bassam Freiha, η αρχιτεκτονική ομορφιά του οποίου ταιριάζει απόλυτα με έναν τόσο σπάνιο πολύτιμο λίθο».

Το Ίδρυμα Τέχνης Bassam Freiha, στο Άμπου Ντάμπι

*Τα διαμάντια στην αρχική τους μορφή έχουν θολή όψη και αλλοιωμένες πλευρές. Για να αποκτήσουν λάμψη, πρέπει να πάρουν ένα συγκεκριμένο σχήμα (δηλαδή να κοπούν) και στη συνέχεια να γυαλιστούν. Το σχέδιο στο οποίο θα κοπούν καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το αρχικό μέγεθος και το σχήμα τους, αλλά και η διατήρηση όσο περισσότερων καρατίων γίνεται. Άλλος ένας παράγοντας είναι το πόσο μεγάλη ζήτηση υπάρχει στο κάθε είδος κοπής. Η ποιότητα της κοπής διαμαντιών καθορίζει την τιμή τους. Ένα καλά κομμένο διαμάντι αντανακλά το φως στο μέγιστο. Για να αναδειχτεί η ομορφιά του διαμαντιού πρέπει οι επιφάνειες να είναι συμμετρικές, έτσι ώστε να περνάει το φως μέσα από το διαμάντι και να αντανακλάται.

Πηγή: dailymail.co.uk

