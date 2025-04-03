Αυτό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε «Ημέρα Απελευθέρωσης» θα ήταν καλύτερα να ονομαστεί «Ημέρα του πληθωρισμού», σχολίασε ο Μπερντ Λανγκ, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι δασμοί που αποκάλυψε ο Τραμπ «θα βλάψουν πραγματικά τους ανθρώπους», είπε ο Λανγκ την Πέμπτη σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Χαρακτήρισε επίσης την ανακοίνωση των δασμών του Τραμπ ένα «μπέρδεμα» που είναι «άδικο» για τους παραγωγούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και τον Παγκόσμιο Νότο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ την ονόμασε «Ημέρα Απελευθέρωσης». Θα το ονομάσω «Ημέρα πληθωρισμού», γιατί είναι απολύτως σαφές ότι αυτοί οι δασμοί θα αυξήσουν τις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες» και σε όλο τον κόσμο, είπε ο Λανγκ.

Πάντως, η ΕΕ έχει ανακοινώσει ήδη πως θα προβεί σε αντίμετρα. «Ολοκληρώνουμε ήδη ένα πρώτο πακέτο αντιμέτρων ως απάντηση στους δασμούς στον χάλυβα. Και τώρα προετοιμαζόμαστε για περαιτέρω αντίμετρα, για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και τις επιχειρήσεις μας εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεντα ξημερώματα από το Ουζμπεκιστάν.







Πηγή: skai.gr

