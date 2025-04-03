Η Ουγγαρία αποχωρεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μετά την άφιξη του Νετανιάχου

Η Ουγγαρία αποφάσισε να αποχωρήσει από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, λίγο μετά την άφιξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη χώρα, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Ο Βίκτορ Όρμπαν είχε προσκαλέσει τον Ισραηλινό ομόλογό του στη Βουδαπέστη από τον Νοέμβριο, μία ημέρα μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης από το ΔΠΔ σχετικά με τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ απέρριψε τις κατηγορίες, οι οποίες, όπως είπε, έχουν «πολιτικά κίνητρα και τροφοδοτούνται από τον αντισημιτισμό». Ανέφερε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο «έχει χάσει κάθε νομιμότητα εκδίδοντας τα εντάλματα εναντίον ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη μιας χώρας που ασκεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας».

Ως ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η Ουγγαρία είναι θεωρητικά υποχρεωμένη να συλλαμβάνει και να παραδίδει οποιονδήποτε υπόκειται σε ένταλμα του δικαστηρίου, αλλά ο Όρμπαν ξεκαθάρισε ότι η Ουγγαρία δεν θα σεβαστεί την απόφαση την οποία χαρακτήρισε «θρασύτατη, κυνική και εντελώς απαράδεκτη».

Η Βουδαπέστη υπέγραψε το 1999 το Καταστατικό της Ρώμης, την ιδρυτική συνθήκη του ΔΠΔ, όμως δεν το έχει επικυρώσει για συνταγματικούς λόγους και με αυτό το σκεπτικό εκτιμά δεν είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου.

Ο Ορμπαν είχε προϊδεάσει για την έξοδο της Ουγγαρίας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις κατά του γενικού εισαγγελέα του Καρίμ Χαν τον Φεβρουάριο. Τότε ο Ούγγρος πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι «ήρθε η ώρα για την Ουγγαρία να επανεξετάσει τι κάνει σε έναν διεθνή οργανισμό που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.