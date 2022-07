Δανία: Πολλούς νεκρούς και τραυματίες ανακοίνωσε η αστυνομία

Ο ύποπτος ένοπλος, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση, είναι ένας 22χρονος Δανός που συνελήφθη κοντά στο εμπορικό κέντρο Fields - Δεν αποκλείεται να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν στο εμπορικό κέντρο Fields στην Κοπεγχάγη, ενώ τρεις νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η δανική αστυνομία. Ο ύποπτος ένοπλος, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση, είναι ένας 22χρονος Δανός που συνελήφθη κοντά στο εμπορικό κέντρο Fields, όπου έγινε το μακελειό.

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός άνδρα που σχετίζεται με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται φωτογραφία του φερόμενου ως δράστη.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετοί νεκροί και αρκετοί τραυματίες, είπε ο αστυνομικός επιθεωρητής Σόρεν Τόμασεν σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι δεν αποκλείεται να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. «Δεν έχουμε πληροφορίες ότι εμπλέκονται άλλοι δράστες. Αυτό ξέρουμε τώρα» ανέφερε.

Το ιστορικό

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο εμπορικό κέντρο, στη συνοικία Άμαγκερ, αφού, λίγο νωρίτερα, σημειώθηκαν πυροβολισμοί και «πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν» από τα πυρά.

Όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, τουλάχιστομν 100 άνθρωποι έτρεξαν να φύγουν από το εμπορικό κέντρο.

Η αστυνομία κάλεσε όσους βρίσκονται μέσα στο εμπορικό κέντρο να παραμείνουν εκεί και να περιμένουν την άφιξη των αστυνομικών ενώ ζήτησε από όλους τους άλλους να μην πλησιάζουν στην περιοχή.

Ο Βρετανός τραγουδιστής Χάρι Στάιλς επρόκειτο να εμφανιστεί σε έναν συναυλιακό χώρο λιγότερο από ένα μίλι από το εμπορικό κέντρο. Όπως ανακοινώθηκε, η συναυλία θα γίνει κανονικά.

Live Nation posted this #hslotcopenhagen harry styles copenhagen pic.twitter.com/1IVoCRw8Pr — caroline | TODAY (@thinkharryknows) July 3, 2022

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022

Οι αρχές συνέστησαν σε όσους βρίσκονται μέσα στο εμπορικό κέντρο να παραμείνουν στη θέση τους και να περιμένουν τη βοήθεια της αστυνομίας.

Το εμπορικό κέντρο Field’s, βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο της πόλης και το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στην εφημερίδα Εkstra Bladet ότι η δανική αστυνομία έριξε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς και φώναξε σε έναν άνδρα με όπλο ότι πρέπει να «ρίξει το όπλο».

Forfærdelige meldinger om skyderi i Fields. Vi ved endnu ikke med sikkerhed, hvor mange der er sårede eller døde, men det er meget alvorligt. Kriseberedskabet i @Koebenhavner er indkaldt. Vi er klar til at hjælpe, hvis @KobenhavnPoliti efterspørger det. Vi er i tæt kontakt #dkpol — Sophie H. Andersen (@SophieHAndersen) July 3, 2022

H δήμαρχος της πόλης Σόφι Άντερσεν έγραψε στο Twitter ότι «δεν γνωρίζουμε ακόμη με βεβαιότητα πόσοι είναι οι τραυματίες ή οι νεκροί, αλλά είναι πολύ σοβαρό συμβάν».



Όλοι οι γύρω δρόμοι και η γραμμή του μετρό αποκλείστηκαν, και στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα για τη διακομιδή των τραυματιών.

The man guilty of shooting multiple people in Copenhagen shopping mall 👍 pic.twitter.com/M6dopJCCbD — 🇲🇪 (@WarReadyyy) July 3, 2022

There is a shooting in Field’s. Near Royal Arena where Harry Styles was going to have a concert in 1.5 hours. #Copenhagen #fields #royalarena pic.twitter.com/zNF9pOGFRB — Steve Pedersen Hinrup (@HinrupSteve) July 3, 2022

Just heard about what happened in Copenhagen… please stay safe and take care of each other there!

— Sophie🐝 saw Harry (@sophigoldenkiwi) July 3, 2022

#Breaking: Just in - Reports of a multiple gunshot event in #Copenhagen in #Denmark at a shopping center. pic.twitter.com/evBqci5Rio — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2022

Dear fans in Copenhagen,

Please stay as safe as you can, take care of each other. I truly hope Harry’s team will delay the show, at least until the area is 100% safe. I’m thinking about all of you, and I’m sending all my love. 💙 -DDL — Dear diary… (@deardiarylarry) July 3, 2022

Πηγή: skai.gr

