Το ακραίο συμβάν οφείλεται, όπως φαίνεται, στις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων εβδομάδων.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, οκτώ τραυματίσθηκαν και περίπου δέκα αγνοούνται, από αποκόλληση τεράστιου στρώματος πάγου, στην ορεινή περιοχή Μαρμολάντα της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Το ακραίο συμβάν οφείλεται, όπως φαίνεται, στις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων εβδομάδων, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κάνουν λόγο για τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Ο απολογισμος είναι ακόμη προσωρινός, και για την παροχή βοήθειας έχουν κινητοποιηθεί ανδρες, γυναίκες και μέσα της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν σοκαριστικά βίντεο από τη στιγμή της αποκόλλησης.

Due to extreme heat - temperature higher 10° than "normal" an enormous serac broke and hit about 15 people on Marmolada glacier (Dolomites) , 6 killed and 10 wounded,still counting. #globalwarming pic.twitter.com/2EQi94R9p6 — Emaan Danish Khan (@EmaanzT) July 3, 2022

Glacier collapses in Italy Marmolada



The ice lock of the cap collapses & the route used by mountaineers hit by the avalanche.

6 dead, 8 wounded, one is seriously injured & 10 are missing.#Italy #Marmolada #Update #Breaking pic.twitter.com/etUUOQ1Ams — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) July 3, 2022

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

