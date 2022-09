Δάκρυσε ο Κάρολος στο God Save the King (βίντεο)

Την πρώτη του ιστορική ομιλία στα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων του βρετανικού Κοινοβουλίου έδωσε σήμερα ο νέος βασιλιάς Κάρολος Γ΄.

Σε τελετή στο Γουεστμίνστερ Χολ, το παλαιότερο κτίριο στο κοινοβουλευτικό συγκρότημα, ο Κάρολος απέτισε φόρο τιμής στη μητέρα του και δεσμεύτηκε να τηρήσει την αρχή της συνταγματικής κυβέρνησης, ακολουθώντας το παράδειγμα της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ.

Στην ίδια αίθουσα από την Τετάρτη το βράδυ θα εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ, που θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο Λονδίνο το απόγευμα της Τρίτης.

Στην τελετή ακούστηκε ο νέος εθνικός ύμνος για πρώτη φορά από το 1952, το God Save the King, και ο Κάρολος προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυα συγκίνησης.

Στην τελετή στο Γουεστμίνστερ Χολ, τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και των Λόρδων υπέβαλαν τα συλλυπητήριά τους στον νέο βασιλιά και ο Κάρολος απέτισε φόρο τιμής στο Κοινοβούλιο ως «ολοζώντανο εργαλείο της δημοκρατίας μας». «Καθώς στέκομαι ενώπιων σας σήμερα, δεν μπορώ παρά να νιώσω το βάρος της Ιστορίας που μας περιβάλλει, και το οποίο μας θυμίζει τις ζωτικής σημασίας κοινοβουλευτικές παραδόσεις, στις οποίες τα μέλη και των δύο σωμάτων έχετε αφοσιωθεί με τόσο μεγάλη προσωπική δέσμευση για το καλό όλων μας».

Η σημερινή ομιλία χαρακτηρίζεται στορική καθώς η κοινή παρουσία των μελών των δύο Βουλών είναι σπάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τα 70 χρόνια μοναρχίας της η Ελισάβετ απηύθυνε ομιλία ταυτοχρόνως και στα δύο σώματα μόλις πέντε φορές.

Στη συνέχεια το βασιλικό ζεύγος αναχώρησε για το Εδιμβούργο όπου ο Κάρολος θα συνοδεύσει το απόγευμα τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ στον Καθεδρικό Ναό του Σεντ Τζάιλς.

King Charles III lands in Edinburgh



He and the Queen Consort will now travel to the Palace of Holyroodhouse, where Queen Elizabeth II is lying in resthttps://t.co/CewZgziyuo pic.twitter.com/Y2j6yv1J0r