Σκωτία: Δεκάδες χιλιάδες στην ουρά για το λαϊκό προσκύνημα της Ελισάβετ (βίντεο - φωτογραφίες)

Η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ θα τεθεί σήμερα το μεσημέρι και για 24 ώρες σε λαϊκό προσκύνημα στο Εδιμβούργο, στον Καθεδρικό Ναό του Σεντ Τζάιλς όπου δεκάδες χιλιάδες κόσμου αναμένεται να περάσουν για να αποτίσουν φόρο τιμής στην μακροβιότερη μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εχθες, κατά τη διάρκεια του 6ωρου, μακρόσυρτου οδικού ταξιδιού της σορού από το Μπαλμόραλ στο Εδιμβούργο, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε δρόμους και κοινότητες της Σκωτίας, περιμένοντας σιωπηλά να αποχαιρετίσουν για τελευταία φορά τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Farmers have positioned their tractors to form a guard of honour for the late Queen Elizabeth II as she passes through Aberdeenshire on her way to Edinburgh. pic.twitter.com/oDt8gs2bPR

Το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ θα μεταφερθεί με πομπή, την οποία θα ακολουθήσουν ο βασιλιάς Κάρολος και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, στον Καθεδρικό Ναό του Σεντ Τζάιλς και μετά από μία επιμνημόσυνη δέηση, οι πύλες του ναού θα ανοίξουν για το κοινό.

'The coffin will make its way up the Royal Mile with the King and Queen Consort following behind. That promises to be a very emotional, solemn moment.'



GB News' Paul Hawkins reports from Edinburgh ahead of Queen Elizabeth II's coffin procession. pic.twitter.com/CYYOiB0GAg