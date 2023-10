CNN: Ο Κέβιν Μακάρθι θα παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα πριν από τη λήξη της θητείας του Κόσμος 00:12, 07.10.2023 linkedin

Ο Ρεπουμπλικάνος Μακάρθι, ο πρώτος πρόεδρος της Βουλής που καθαιρέθηκε από το αξίωμα, δεν προτίθεται να αναμιχθεί στην κούρσα για την ανάδειξη του διαδόχου του, μετέδωσε επίσης το CNN