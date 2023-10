«Είναι δυνατός»: Ο Τραμπ στηρίζει τον Τζιμ Τζόρνταν για διάδοχο του Μακάρθι στη Βουλή των Αντιπροσώπων Κόσμος 09:23, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Τζιμ Τζόρνταν έχει ηγηθεί των ερευνών για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν