CNN: Ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να «χτυπήσει» το Ιράν από αυτό το Σαββατοκύριακο

Ο αμερικανικός στρατός είναι ήδη έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν από αυτό το Σαββατοκύριακο, αν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση για το αν θα εγκρίνει στρατιωτική επέμβαση, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί ότι ο στρατός θα είναι έτοιμος για επίθεση μέχρι το Σαββατοκύριακο, μετά από την τεράστια συγκέντρωση αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε το μέσο. Ωστόσο, μια πηγή διαβεβαίωσε ότι ο Τραμπ έχει τεθεί τόσο υπέρ όσο και κατά της στρατιωτικής δράσης και εξετάζει το ποια θα είναι η καλύτερη πορεία δράσης, με συμβούλους του. Δεν είναι σαφές το εάν ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει απόφαση μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Λέβιτ: «Η στρατιωτική δράση παραμένει στο τραπέζι»

Το Ιράν αναμένεται να καταθέσει γραπτή πρόταση για το πώς μπορεί να αποφευχθεί η αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στη Γενεύη.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα «σύνολο κατευθυντήριων αρχών», αν και ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση».

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν αναμένεται να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαπραγματευτική του θέση «τις επόμενες δύο εβδομάδες», αλλά δεν έδωσε διευκρινίσεις εάν ο Τραμπ θα αναβάλει την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

«Δεν πρόκειται να ορίσω προθεσμίες εκ μέρους του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Λέβιτ.

Πρόσθεσε ότι ενώ «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη του επιλογή, ​​η στρατιωτική δράση παραμένει στο τραπέζι».

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι και επιχειρήματα που θα μπορούσε κανείς να προβάλει για ένα χτύπημα κατά του Ιράν», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ βασίζεται «πρώτα και κύρια σε συμβουλές από την ομάδα εθνικής ασφαλείας του».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται εξάλλου να ταξιδέψει στο Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου για να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και να τον ενημερώσει για τις συνομιλίες με το Ιράν, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο CNN την Τετάρτη.

Το ταξίδι του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα γίνει μια εβδομάδα μετά την εναρκτήρια συνεδρίαση, αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον, του «συμβουλίου ειρήνης» του προέδρου Τραμπ και καθώς η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου διεμήνυσε πως το Ιράν «καλά θα κάνει» να κλείσει συμφωνία μαζί της για να αποφύγει αμερικανική στρατιωτική επίθεση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, που βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, θέλει σκληρή γραμμή έναντι της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι έως σήμερα δηλώσεις αξιωματούχων των δύο πλευρών ΗΠΑ και Ιράν, έχουν τροφοδοτήσει αυξανόμενους φόβους για στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ τους - ακόμη και όταν οι ειδικοί απεσταλμένοι τους εμφανίζονται να τρέφουν ελπίδες για διπλωματία.

Το USS Gerald Ford - η πιο προηγμένη ομάδα αεροπλανοφόρων στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ - αναμένεται να φτάσει στην περιοχή μέχρι το Σαββατοκύριακο, μετά από τη συγκέντρωση μιας αξιοσημείωτης σειράς άλλων στρατιωτικών δυνάμεων. Τα μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των ανεφοδιαστικών δεξαμενόπλοιων και των μαχητικών αεροσκαφών, μεταφέρονται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις κινήσεις, αναφέρει το CNN.

Το Ιράν προετοιμάζεται για πλήγμα

Από την πλευρά του, το Ιράν επισκευάζει και ενισχύει στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Παρτσίν, το Νατάνζ και το Ισφαχάν. Οι εργασίες περιλαμβάνουν νέες κατασκευές από σκυρόδεμα, επιχωματώσεις σηράγγων και αποκατάσταση πυραυλικών βάσεων, εν μέσω αυξανόμενης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και ανάλυση του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας.

Ολυμπιακοί και Ραμαζάνι

Ορισμένα παγκόσμια γεγονότα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στο χρονοδιάγραμμα μιας επίθεσης. Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες - παραδοσιακά μια στιγμή παγκόσμιας ενότητας - ολοκληρώνονται την Κυριακή. Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία επίθεση πριν από τότε. Εν τω μεταξύ, το Ραμαζάνι ξεκινά σήμερα Πέμπτη στο Ιράν. Ορισμένοι αξιωματούχοι συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή -οι οποίοι έχουν ασκήσει πιέσεις κατά μιας ενδεχόμενης επίθεσης φοβούμενοι την περιφερειακή αποσταθεροποίη- δήλωσαν ότι μια επίθεση κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα των μουσουλμάνων θα έδειχνε αμερικανική ασέβεια. Δεν είναι σαφές ωστόσο, εάν ο Τραμπ θα λάβει υπόψη κάποιο από τα δύο γεγονότα, καθώς ζυγίζει τις επιλογές του.

Ο Τραμπ, στις δηλώσεις του για το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες, δεν έχει κάνει πολλά για να κερδίσει την αποδοχή του αμερικανικού κοινού ή του Κογκρέσου για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα. Έχει υπαινιχθεί την επιθυμία για αλλαγή καθεστώτος και έχει επιμείνει στο να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, αλλά δεν έχει πει ποιοι ακριβώς θα είναι οι στόχοι του με την εντολή μιας επίθεσης.

