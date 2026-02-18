Αμερικανός αξιωματούχος: Το Ιράν ετοιμάζει γραπτή πρόταση προς τις ΗΠΑ για την επίλυση της αντιπαράθεσης

Το Ιράν αναμένεται να καταθέσει γραπτή πρόταση για το πώς μπορεί να αποφευχθεί η αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στη Γενεύη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters την Τετάρτη.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, κορυφαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας συνεδρίασαν στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου για να συζητήσουν το ζήτημα του Ιράν και ενημερώθηκαν ότι όλες οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αποσταλεί στην περιοχή αναμένεται να βρίσκονται στις θέσεις τους μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Πηγή: skai.gr

