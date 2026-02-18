Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Τραμπ δήλωσε πως αν το Ιράν αποφασίσει να μην προχωρήσει σε συμφωνία, οι ΗΠΑ είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσουν τη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία ως βάση για επίθεση. Υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο έδαφος δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι, αν αυτό επιτραπεί, θα αποτελέσει κηλίδα για έναν μεγάλο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε σε επιθετικό τόνο ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, κάνει μεγάλο λάθος με την επικείμενη απώλεια ελέγχου της ατόλης Ντιέγκο Γκαρσία και προειδοποίησε ότι δεν θα έπρεπε, για κανέναν λόγο, να απολέσει αυτό το νησί που βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο του Ινδικού Ωκεανού μέσω μιας – όπως τη χαρακτήρισε – αμφίβολης, στην καλύτερη περίπτωση, 100ετούς μίσθωσης στο Μαυρίκιο.

Υποστήριξε ότι η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας αποτελεί μεγάλο λάθος και ότι το συγκεκριμένο έδαφος δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι, αν αυτό επιτραπεί, θα αποτελέσει κηλίδα για έναν μεγάλο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσθεσε επίσης ότι έχει επισημάνει επανειλημμένως στον Βρετανό πρωθυπουργό πως οι μακροχρόνιες μισθώσεις δεν είναι καλή επιλογή όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν κράτη. Τέλος, ανέφερε ότι, σε περίπτωση που το Ιράν αποφασίσει να μην προχωρήσει σε συμφωνία, ενδέχεται να καταστεί αναγκαίο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου της Ειρήνης - στο οποίο σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο αναμένεται να μετάσχουν 20 χώρες - ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θεωρεί ότι το Ιράν θα ήταν καλό να προχωρήσει σύντομα σε συμφωνία, για να αποτραπούν τα χειρότερα.

Πηγή: skai.gr

