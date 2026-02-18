«Facebook και Instagram δεν επιτρέπουν την είσοδο σε παιδιά κάτω των 13 ετών στις πλατφόρμες τους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, κατά τη διάρκεια της ιστορικής δίκης για τον εθισμό των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Τετάρτη, στο Λος Άντζελες.

Η υπόθεση αφορά μια 20χρονη γυναίκα από την Καλιφόρνια η οποία άρχισε να χρησιμοποιεί το Instagram και το YouTube από παιδί. Ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες επιδίωξαν να αποκομίσουν κέρδος φέρνοντας παιδιά στις πλατφόρμες τους, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να βλάψουν την ψυχική τους υγεία. Ισχυρίζεται ότι οι εφαρμογές τροφοδότησαν την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές της σκέψεις και επιδιώκει να καταστήσει τις εταιρείες υπεύθυνες.

Ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι το δεύτερο στέλεχος που καταθέτει στη δίκη, η οποία ξεκίνησε στις 9 Φεβρουαρίου και αναμένεται να διαρκέσει έως τα τέλη Μαρτίου και η οποία αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμασία για χιλιάδες άλλες αγωγές που στρέφονται όχι μόνο κατά της Meta και της Google, αλλά και κατά των TikTok Inc. και Snap Inc.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μέτα είπε ότι «είχε πολλές συζητήσεις με την πάροδο του χρόνου για τη δημιουργία διαφορετικών εκδόσεων των πλατφορμών, με υπηρεσίες που τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια». Για παράδειγμα, ανέφερε ότι η Μέτα συζήτησε τη δημιουργία μιας έκδοσης του Instagram για παιδιά κάτω των 13 ετών, αλλά τελικά δεν το έκανε ποτέ.

Η Meta αντιμετωπίζει πιθανές ζημίες στη δίκη, η οποία συμπεριλαμβάνεται σε ένα κύμα δικαστικών υποθέσεων κατά εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ, εν μέσω μιας ευρύτερης παγκόσμιας αντίδρασης για την επίδραση των πλατφορμών στους νεαρούς χρήστες.

Οι ανταγωνιστές της Meta, Snap και TikTok, κατέληξαν σε συμβιβασμό με τον ενάγοντα πριν από την έναρξη της δίκης την περασμένη εβδομάδα.

Ο Νικ Κλεγκ, πρώην αντιπρόεδρος παγκόσμιων υποθέσεων της Meta, είχε αναφέρει σε mail του προς τον Ζάκερμπεργκ και άλλα κορυφαία στελέχη, ότι υπάρχουν όρια ηλικίας τα οποία δεν εφαρμόζονται, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι διαφορετικές πολιτικές για το Instagram έναντι του Facebook καθιστούν «δύσκολο να ισχυριστούμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε».

Ο Ζάκερμπεργκ απάντησε λέγοντας ότι είναι δύσκολο για τους προγραμματιστές εφαρμογών να επαληθεύσουν την ηλικία των χρηστών και ότι η ευθύνη θα πρέπει να βαρύνει τους κατασκευαστές κινητών συσκευών.

