Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν επισκευάζει και ενισχύει στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Παρτσίν, το Νατάνζ και στο Ισφαχάν. Οι εργασίες περιλαμβάνουν νέες κατασκευές από σκυρόδεμα, επιχωματώσεις σηράγγων και αποκατάσταση πυραυλικών βάσεων, εν μέσω αυξανόμενης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν κατασκεύασε πρόσφατα μια «τσιμεντένια ασπίδα», ένα τσιμεντένιο κάλυμμα, πάνω από μια νέα εγκατάσταση σε ένα στρατιωτικό σημείο και την κάλυψε με χώμα, όπως αναφέρουν ειδικοί καθώς προχωρούν τις εργασίες σε μια τοποθεσία που φέρεται να βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το 2024, όπως μεταδίδει το Reuters.

Εικόνες δείχνουν επίσης ότι το Ιράν έχει θάψει τις εισόδους σηράγγων σε μια πυρηνική εγκατάσταση που βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν πέρυσι. Φαίνεται να έχει ενισχύσει τις εισόδους σηράγγων και έχει επισκευάσει βάσεις πυραύλων που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Οι εικόνες αυτές προσφέρουν μια εικόνα από τις δραστηριότητες του Ιράν σε ορισμένες από τις τοποθεσίες που βρίσκονται στο επίκεντρο των εντάσεων με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, απειλώντας παράλληλα με στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

Στρατιωτικό συγκρότημα Παρτσίν

Περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, το συγκρότημα Παρτσίν είναι μια από τις πιο ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Δυτικές μυστικές υπηρεσίες έχουν υπονοήσει ότι η Τεχεράνη πραγματοποίησε εκεί δοκιμές σχετικές με πυροδοτήσεις πυρηνικών βομβών πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει ατομικά όπλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραήλ έπληξε το Παρτσίν τον Οκτώβριο του 2024.

Δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν πριν και μετά την επίθεση δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε ένα ορθογώνιο κτίριο στο Πάρτσιν, και εικόνες δείχνουν ανακατασκευή του από τις 6 Νοεμβρίου 2024.

Εικόνες από τις 12 Οκτωβρίου 2025 δείχνουν την ανάπτυξη στο χώρο, με ορατό τον σκελετό μιας νέας κατασκευής και δύο μικρότερες κατασκευές δίπλα σε αυτόν. Η πρόοδος είναι εμφανής στις εικόνες από τις 14 Νοεμβρίου. Στις εικόνες φαίνεται κάτι σαν μεταλλική στέγη να καλύπτει τη μεγάλη κατασκευή.

Εικόνες από τις 13 Δεκεμβρίου δείχνουν την εγκατάσταση εν μέρει καλυμμένη. Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου, δεν ήταν καθόλου ορατή, καθώς ήταν κρυμμένη από αυτό που οι ειδικοί λένε ότι είναι μια τσιμεντένια κατασκευή.

Το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (ISIS), σε ανάλυση δορυφορικών εικόνων στις 22 Ιανουαρίου, επεσήμανε την πρόοδο στην κατασκευή μιας «τσιμεντένιας σαρκοφάγου» γύρω από μια νεόκτιστη εγκατάσταση στην τοποθεσία, την οποία αναφέρει ως Taleghan 2.

Το ινστιτούτο ανέφερε τον Νοέμβριο ότι οι εικόνες έδειχναν «συνεχιζόμενες κατασκευές και την παρουσία ενός στοιχείου που μοιάζει με μακρύ, κυλινδρικό θάλαμο, ίσως ένα δοχείο περιορισμού υψηλής εκρηκτικότητας, πιθανότατα μήκους περίπου 36 μέτρων και διαμέτρου 12 μέτρων, τοποθετημένο μέσα σε ένα κτίριο».

«Ο θάλαμος περιορισμού υψηλής εκρηκτικότητας είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε το ινστιτούτο, «αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε πολλές άλλες διαδικασίες ανάπτυξης συμβατικών όπλων».

Ο William Goodhind, αναλυτής εικόνων, δήλωσε ότι η οροφή είχε παρόμοια απόχρωση με τη γύρω περιοχή, προσθέτοντας: «Πιθανότατα έχει καλυφθεί με χώμα για να κρύψει το χρώμα του σκυροδέματος».

Ο ιδρυτής του ινστιτούτου ISIS, David Albright, έγραψε στο X: «Η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων έχει τα οφέλη της: Τις τελευταίες δύο με τρεις εβδομάδες, το Ιράν ήταν απασχολημένο με την ''ταφή'' της νέας εγκατάστασης Taleghan 2». Στόχος όπως ανέφερε είναι να την καταστήσει ένα πλήρως μη αναγνωρίσιμο καταφύγιο για να προστατευτεί από αεροπορικές επιθέσεις.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν επίσης την ταφή όλων των εισόδων σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν και την οχύρωση εισόδων σηράγγων κοντά στο Νατάνζ.

«Θαμμένες» οι σήραγγες στο Ισφαχάν

Το συγκρότημα του Ισφαχάν είναι ένα από τα τρία ιρανικά εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου που βομβαρδίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο.

Το Ισφαχάν περιλαμβάνει μια υπόγεια περιοχή όπου, σύμφωνα με διπλωμάτες, έχει αποθηκευτεί μεγάλο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Δορυφορικές εικόνες από τα τέλη Ιανουαρίου έδειξαν νέες προσπάθειες για το «μπάζωμα» δύο εισόδων τούνελ στο συγκρότημα, ανέφερε το ινστιτούτο ISIS στις 29 Ιανουαρίου.

Σε ενημέρωση στις 9 Φεβρουαρίου, το ISIS ανέφερε ότι μια τρίτη είσοδος είχε επίσης καλυφθεί με χώμα, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι είσοδοι στο συγκρότημα των τούνελ είναι πλέον «εντελώς θαμμένες».

Μια εικόνα της 10ης Φεβρουαρίου δείχνει και τα τρία τούνελ θαμμένα, δήλωσε ο Goodhind. Το ινστιτούτο ISIS ανέφερε στις 9 Φεβρουαρίου ότι το μπάζωμα των εισόδων των τούνελ θα βοηθούσε στη μείωση των επιπτώσεων οποιασδήποτε πιθανής αεροπορικής επιδρομής και θα καθιστούσε δύσκολη την επίγεια πρόσβαση σε μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση ή καταστροφή τυχόν υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που μπορεί να στεγάζεται μέσα.

Ενισχύονται οι είσοδοι στις σήραγγες και στο Νατάνζ

Δορυφορικές εικόνες φέρεται να δείχνουν συνεχιζόμενες προσπάθειες από τις 10 Φεβρουαρίου για τη θωράκιση και την αμυντική ενίσχυση δύο εισόδων σε ένα συγκρότημα σηράγγων περίπου 2 χιλιόμετρα από το Νατάνζ, σύμφωνα με το ινστιτούτο ISIS. Οι εικόνες φέρεται να αποκαλύπτουν συνεχιζόμενη δραστηριότητα με τη χρήση βαρέως εξοπλισμού, αν και τα σχέδια του Ιράν για την εγκατάσταση παραμένουν ασαφή.

Βάση πυραύλων στο Σιράζ

Σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Άλμα (Alma Research and Education Center), η πυραυλική βάση στο Σιράζ, μία από τις 25 πρωτεύουσες βάσεις με ικανότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, υπέστη ελαφρές επιφανειακές ζημιές στον περσινό πόλεμο. Συγκρίσεις εικόνων υποδεικνύουν προσπάθειες ανακατασκευής, αλλά το συγκρότημα δεν έχει επιστρέψει στην πλήρη επιχειρησιακή του ικανότητα.

Πυραυλική βάση στην περιοχή Κομ

Η πυραυλική βάση Κομ, 40 χλμ. βόρεια της πόλης Κομ, υπέστη μέτριες επιφανειακές ζημιές, με επισκευές στη στέγη να έχουν ολοκληρωθεί σε ένα κατεστραμμένο κτίριο, σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Άλμα

