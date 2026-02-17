Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε από τη Γενεύη σημαντικό βήμα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, με συμφωνία να αρχίσουν να εργάζονται πάνω σε πιθανά κείμενα συμφωνίας και να τα ανταλλάξουν.

Υπήρξε κατανόηση επί των βασικών αρχών, που επέτρεψε τη μετάβαση από το στάδιο των γενικών τοποθετήσεων.

Παρά τις θετικές εξελίξεις σε σύγκριση με τον προηγούμενο γύρο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω διαπραγμάτευση και δεν διασφαλίζεται άμεση συμφωνία.

Ωστόσο, η ανταλλαγή σχεδίων αποτελεί σημαντική εξέλιξη καθώς φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις οδηγούνται στη διαμόρφωση συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Παράλληλα, ο Αραγτσί τόνισε ότι οποιαδήποτε ρητή αναφορά σε πιθανή χρήση βίας από τις ΗΠΑ θα πρέπει να τερματιστεί άμεσα και άνευ όρων.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι κατά τις επαφές στη Γενεύη συζητήθηκε και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ως ενδιάμεσος μηχανισμός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Όπως ανέφερε, «ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας έχει ανοίξει» και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε μια βιώσιμη λύση.

Τόνισε ωστόσο ότι οποιαδήποτε βιώσιμη συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» του Ιράν.

Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη προχώρησε σε προσωρινό κλείσιμο τμήματος των Στενών του Ορμούζ, κομβικής σημασίας διαύλου για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, την ώρα που διεξάγονταν οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στην περιοχή του Κόλπου στρατιωτικές δνάμεις, επιδιώκοντας να αυξήσουν την πίεση προς το Ιράν για παραχωρήσεις.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι μια «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη θα μπορούσε να είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», με τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να διαμηνύει ότι οποιαδήποτε απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησής του από τις ΗΠΑ θα αποτύχει.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, τμήματα των Στενών του Ορμούζ έκλεισαν για λίγες ώρες για «λόγους ασφαλείας», καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποιούσαν στρατιωτικές ασκήσεις. Η Τεχεράνη έχει απειλήσει στο παρελθόν με πλήρες κλείσιμο του περάσματος σε περίπτωση επίθεσης, μια κίνηση που θα μπορούσε να διακόψει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και να εκτινάξει τις τιμές.

Στις συνομιλίες της Γενεύης συμμετείχαν, πέραν του Αραγτσί, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ μεσολαβητικό ρόλο είχε το Ομάν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.



