Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει την πρώτη συνάντηση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου, ανέφερε την Παρασκευή το Axios.

Τα σχέδια για τη συνάντηση, περιλαμβάνουν αρχικά τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ωστόσο βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και ενδέχεται να αλλάξουν, ανέφερε το Axios.

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης σε μια διάσκεψη συγκέντρωσης χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

27 μέλη

Όπως σημειώνει το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε την Παρασκευή να επικοινωνεί με τις χώρες που έχουν ενταχθεί στο Συμβούλιο, για να προσκαλέσει τους ηγέτες τους στην πρώτη συνεδρίαση.

«Τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, αλλά η κυβέρνηση το σχεδιάζει και έχει αρχίσει να εξετάζει ήδη το ποιοι ηγέτες μπορούν να παραστούν», δήλωσε μια πηγή.

Το διοικητικό συμβούλιο του νέου διεθνούς οργανισμού απαριθμεί επί του παρόντος 27 μέλη και προεδρεύεται από τον Τραμπ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το εξουσιοδότησε να επιβλέπει την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και να εργάζεται για τη διακυβέρνηση και την ανοικοδόμησή της.

Ωστόσο, η ίδρυση του «Συμβουλίου Ειρήνης» αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από τους περισσότερους δυτικούς συμμάχους, εν μέρει επειδή ο «ιδρυτικός του χάρτης» δίνει αποκλειστικά το δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του στον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ ταυτόχρονα αρκετοί ήταν εκείνοι που εξέφρασαν την άποψη ότι ο Τραμπ προσπάθησε να δημιουργήσει ένα εναλλακτικό Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Ο ιδρυτικός χάρτης»

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στις 22 Ιανουαρίου στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» παρουσία εκπροσώπων από 19 χώρες διαβεβαιώνοντας ότι θα εργαστεί «σε συντονισμό» με τον ΟΗΕ.

Αρχικά το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε σχεδιαστεί για να επιβλέπει την ανασυγκρότηση της Γάζας. Ωστόσο, ο «ιδρυτικός του χάρτης» προβλέπει μια πολύ πιο εκτεταμένη αποστολή, που θα το εμπλέξει στη διαχείριση και την επίλυση συρράξεων σε όλον τον κόσμο.

Η Γάζα είναι η περιοχή «όπου το Συμβούλιο Ειρήνης πραγματικά ξεκίνησε. Πιστεύω ότι μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε άλλα ζητήματα εφόσον πετύχουμε στη Γάζα», είχε δηλώσει σχετικά ο Τραμπ.

Ο Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 18 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Ο Νετανιάχου έχει αποδεχτεί την πρόσκληση του Τραμπ να ενταχθεί το Ισραήλ στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά δεν έχει ακόμη υπογράψει τον ιδρυτικό του χάρτη.

Όπως επισημαίνει το Axios, εάν ο Νετανιάχου συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης», αυτή θα είναι η πρώτη δημόσια συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες, από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Ενώ η εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα έχει ξεκινήσει, προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς. Το Ισραήλ συμφώνησε να ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, αλλά μόνο σε έναν πολύ μικρό αριθμό Παλαιστινίων έχει επιτραπεί η διέλευση.

Ταυτόχρονα, έχει συσταθεί μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση, η οποία ωστόσο δεν έχει εισέλθει ακόμη στη Γάζα και εργάζεται από την Αίγυπτο. Η κυβέρνηση Τραμπ και οι άλλοι μεσολαβητές - η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία - βρίσκονται στα αρχικά στάδια των προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας αποστρατιωτικοποίησης με τη Χαμάς.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι χωρίς αποστρατιωτικοποίηση, δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα, ούτε θα επιτρέψει την ανοικοδόμησή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.