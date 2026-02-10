Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον με στόχο να διασφαλίσει την ελευθερία στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ έναντι του Ιράν και να παρουσιάσει νέα στοιχεία στον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Όπως σημειώνει το CNN, το Ισραήλ προετοιμάζει εναλλακτικά σχέδια σε περίπτωση που καταρρεύσουν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές.

Το Ισραήλ παραμένει επιφυλακτικό ως προς την επιτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανέφερε μία από τις πηγές, αλλά πιέζει για να διασφαλίσει την προστασία των συμφερόντων του - καθώς και για να διατηρήσει την ελευθερία στρατιωτικής δράσης στο πλαίσιο οποιασδήποτε πιθανής συμφωνίας.

Ο Νετανιάχου σκοπεύει να παρουσιάσει στον Τραμπ νέα στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών για τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

«Το Ισραήλ ανησυχεί ότι το Ιράν ανακτά γρήγορα τα αποθέματα και τις δυνατότητές του σε βαλλιστικούς πυραύλους, επιστρέφοντας στα επίπεδα πριν από τον 12ήμερο πόλεμο», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις ισραηλινές εκτιμήσεις, αν δεν υπάρξει δράση εναντίον του, το Ιράν θα μπορούσε να διαθέτει 1.800 έως 2.000 βαλλιστικούς πυραύλους μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι, αν και η Τεχεράνη δεν επιθυμεί πόλεμο, είναι έτοιμη για αυτόν.

Πριν αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν αποτελεί το «πρώτο και κύριο» θέμα στην ατζέντα της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, η οποία θα είναι η έβδομη από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

«Σε αυτό το ταξίδι θα συζητήσουμε μια σειρά ζητημάτων: τη Γάζα, την περιοχή, αλλά πάνω απ’ όλα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου καθώς επιβιβαζόταν στο αεροσκάφος του. «Θα παρουσιάσω στον πρόεδρο τις απόψεις μας για τις βασικές αρχές των διαπραγματεύσεων, αρχές που, κατά τη γνώμη μας, είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά για όποιον επιθυμεί ειρήνη και ασφάλεια στη Μέση Ανατολή».

Το Ισραήλ έχει προσπαθήσει να πιέσει τις ΗΠΑ ώστε οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν να περιλαμβάνει την εγκατάλειψη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, τον πλήρη τερματισμό του εμπλουτισμού, περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και τη διακοπή της στήριξης προς περιφερειακές οργανώσεις-συμμάχους.

Ωστόσο, το Ιράν επιμένει ότι είναι διατεθειμένο να συζητήσει μόνο το πυρηνικό ζήτημα. Το Σαββατοκύριακο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα αφήνει εκτός τα υπόλοιπα θέματα. Ερωτηθείς από δημοσιογράφο εντός του Air Force One αν είναι αποδεκτή μια συμφωνία με την Τεχεράνη που να αφορά μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα, απάντησε: «Ναι, αυτό θα ήταν αποδεκτό, αλλά ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο από την αρχή: όχι πυρηνικά όπλα».





