Με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 σε εξέλιξη στο Μιλάνο και την Κορτίνα της Ιταλίας, οι κάμερες καταγράφουν ξανά μια γνώριμη εικόνα: αθλητές στο βάθρο να επιδεικνύουν τα μετάλλιά τους… και να τα δαγκώνουν. Είναι ένα τελετουργικό τόσο βαθιά ριζωμένο, που ελάχιστοι σταματούν να αναρωτηθούν γιατί γίνεται. Κι όμως, καθώς σκιέρ και πατινέρ χαμογελούν πλατιά για τον φακό, η χειρονομία αυτή φέρει ένα νόημα πολύ παλαιότερο από το ίδιο το ολυμπιακό κίνημα.

Πολύ πριν γίνει φωτογραφική πόζα, το δάγκωμα του χρυσού ήταν τρόπος ελέγχου της γνησιότητάς του, αν δηλαδή είχε νοθευτεί. Σε μια εποχή νομισμάτων χωρίς αντίκρισμα και διαρκώς διογκούμενων ισολογισμών των κεντρικών τραπεζών, εκείνο το αρχαίο ένστικτο επαλήθευσης όσων μας δίνονται, μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Για γενιές ολόκληρες, οι άνθρωποι δάγκωναν χρυσά νομίσματα για να διαπιστώσουν αν ήταν αυθεντικά. Ο χρυσός είναι σχετικά μαλακό μέταλλο, επομένως ένα νόμισμα από καθαρό χρυσό θα άφηνε ένα ελαφρύ αποτύπωμα από τα δόντια. Αν ήταν αναμεμειγμένο με σκληρότερο μέταλλο ή απλώς επιχρυσωμένο, τα δόντια θα αποκάλυπταν γρήγορα τη διαφορά. Το δάγκωμα δεν ήταν ιδιοτροπία. Ήταν έλεγχος ποιότητας.

Το δάγκωμα ενός νομίσματος αποτελούσε σαφές μήνυμα κατά της νοθείας. Στην αρχαιότητα και στους πρώιμους νεότερους χρόνους, οι ηγεμόνες συχνά αραίωναν τα χρυσά και ασημένια νομίσματα με φθηνότερα μέταλλα για να ενισχύσουν τα ταμεία τους. Μειώνοντας την περιεκτικότητα σε πολύτιμο μέταλλο αλλά διατηρώντας την ίδια ονομαστική αξία, μπορούσαν να κόψουν περισσότερα νομίσματα από το ίδιο απόθεμα χρυσού. Ήταν μια πρώιμη μορφή πληθωρισμού.

Δείτε πώς λειτουργούσε: Φανταστείτε μια χώρα με σταθερή ποσότητα χρυσού που στηρίζει το νόμισμά της. Αν οι αρχές έλιωναν όλα τα νομίσματα και επανεξέδιδαν τα διπλάσια, καθένα με τη μισή ποσότητα χρυσού, η προσφορά χρήματος θα διπλασιαζόταν. Οι τιμές θα αυξάνονταν αναλόγως. Τα αγαθά δεν θα γίνονταν πιο παραγωγικά ή άφθονα· απλώς η μονάδα μέτρησης της αξίας θα είχε μικρύνει.

Ο χρυσός επέβαλλε πειθαρχία επειδή ήταν σπάνιος. Μπορούσες να τον δοκιμάσεις, να τον ζυγίσεις και να τον δαγκώσεις.

Στις αρχές της αμερικανικής ιστορίας, η φήμη εξαρτιόταν από την περιεκτικότητα σε μέταλλο. Πριν από την εποχή της κεντρικής νομισματικής αρχής, οι τράπεζες εξέδιδαν χαρτονομίσματα μετατρέψιμα σε κέρματα. Το Νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών ανταγωνιζόταν ιδιωτικά νομισματοκοπεία, ιδίως κατά τις τρεις περιφερειακές «χρυσές πυρετώδεις» περιόδους του 19ου αιώνα: στα νότια Απαλάχια το 1829, στην Καλιφόρνια το 1848 και στο Κολοράντο το 1858. Αν ένα ιδιωτικό νομισματοκοπείο νοθέυε τα νομίσματά του, η φήμη διαδιδόταν γρήγορα και οι πελάτες το εγκατέλειπαν. Το υγιές νόμισμα δεν επιβαλλόταν μόνο με κανονισμούς αλλά και μέσω ανταγωνισμού και αξιοπιστίας.

Αυτός ο κόσμος άρχισε να ξεθωριάζει με τη δημιουργία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ το 1913 επί προεδρίας Γούντροου Γουίλσον. Η οριστική ρήξη ήρθε σταδιακά: Η εσωτερική μετατρεψιμότητα σε χρυσό τερματίστηκε το 1933 υπό τον Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ, και η διεθνής μετατρεψιμότητα έπαψε το 1971 υπό τον Ρίτσαρντ Νίξον. Ο κανόνας του χρυσού είχε τελειώσει.

Έκτοτε, η προσφορά χρήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 3.000%. Στη συνέχεια, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ υπέστη σαφή μεταβολή καθεστώτος, μετακινούμενος από το σχετικά σταθερό εύρος 1 έως 3% του μεγαλύτερου μέρους της δεκαετίας του 1960 σε μια περίοδο υψηλής μεταβλητότητας και διψήφιων αιχμών, που ξεπέρασαν το 12% σε διάφορες στιγμές το 1974, το 1979 και το 1980. Το υλικό έχει αλλάξει — χαρτί και ψηφιακές εγγραφές αντί για πολύτιμο μέταλλο — αλλά η οικονομική λογική όχι: Η αύξηση της προσφοράς χρήματος σε σχέση με τα αγαθά μειώνει την αγοραστική του δύναμη.

Η διαφορά είναι ότι δεν μπορούμε πλέον να δαγκώσουμε το νόμισμα.

Σε ένα καθεστώς χρυσού, η νοθεία ήταν απτή. Μπορούσες να τη νιώσεις. Σήμερα, ο πληθωρισμός είναι διάχυτος και αντικείμενο διαφωνίας. Όταν οι τιμές των αυγών εκτινάσσονται, οι αναλυτές συζητούν για γρίπη των πτηνών, εφοδιαστικές αλυσίδες, συγκέντρωση της αγοράς ή εταιρική απληστία. Όλα μπορεί να παίζουν ρόλο. Όμως η νομισματική επέκταση λειτουργεί στο υπόβαθρο, μεταβάλλοντας τις σχετικές τιμές σε ολόκληρη την οικονομία με τρόπους που είναι δυσκολότερο να απομονωθούν και να μετρηθούν.

Οι στατιστικές του πληθωρισμού επιχειρούν να αποτυπώσουν αυτή τη διάβρωση, αλλά είναι εκ φύσεως ατελείς. Βασίζονται σε μεταβαλλόμενα «καλάθια» αγαθών, προσαρμογές ποιότητας, υποκαταστάσεις και στατιστικά μοντέλα. Ήταν το νόμισμα νοθευμένο κατά 5 ή 10%; Σε ένα σύστημα χρυσού, μπορούσες να το αναλύσεις. Σε ένα σύστημα χρήματος χωρίς αντίκρισμα, πρέπει να το συμπεράνεις από σύνθετους δείκτες.

Αυτή η αμφισημία δεν είναι τυχαία. Η σύγχρονη κεντρική τραπεζική βασίζεται στη διακριτική ευχέρεια. Σήμερα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα λειτουργεί σε πολύ ευρύτερη και πιο σύνθετη κλίμακα. Αντί να ξύνουν ασήμι από νομίσματα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δημιουργούν αποθεματικά ηλεκτρονικά. Aντί να «κουρεύουν» μέταλλο, ρυθμίζουν τη ρευστότητα μέσω πράξεων ανοικτής αγοράς και εκτεταμένων αγορών περιουσιακών στοιχείων. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι γνώριμο. Με τον χρόνο, η αγοραστική δύναμη διαβρώνεται, οι αποταμιευτές αισθάνονται φτωχότεροι, οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων εκτοξεύονται και οι μισθολογικές αυξήσεις δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τον πληθωρισμό.

Χωρίς νόμισμα για να δαγκώσουμε, η δημόσια συζήτηση για τον πληθωρισμό γίνεται θολή. Εστιάζουμε σε μεμονωμένες αυξήσεις τιμών αντί να αναρωτιόμαστε γιατί το ίδιο το νόμισμα έχει αραιωθεί.

Υπάρχει εδώ και ένα ευρύτερο δίδαγμα για την οικονομική εξουσία. Όταν το χρήμα είναι αγκυρωμένο σε ένα σπάνιο αγαθό, η πολιτική διακριτική ευχέρεια περιορίζεται. Όταν αγκυρώνεται στην κρίση θεσμών, η διακριτική ευχέρεια διευρύνεται. Αυτή η μετατόπιση συγκεντρώνει τεράστια εξουσία στους κεντρικούς τραπεζίτες — καλοπροαίρετους ίσως, αλλά πάντως ανθρώπινους.

Οι Ολυμπιακοί αθλητές δαγκώνουν τα μετάλλιά τους για τους φωτογράφους. Είναι ένα τελετουργικό αποκομμένο από τη λειτουργία του. Όμως μας θυμίζει μια εποχή όπου η αυθεντικότητα μπορούσε να δοκιμαστεί με κάτι τόσο απλό όσο ένα σημάδι από δόντι. Σήμερα δεν μπορούμε να δαγκώσουμε ένα δολάριο ούτε να ελέγξουμε ένα τραπεζικό αποθεματικό με το χέρι. Η μόνη ένδειξη αραίωσης εμφανίζεται σταδιακά: σε υψηλότερες τιμές, σε μειωμένη αγοραστική δύναμη, στην αίσθηση ότι η μονάδα λογαριασμού είναι λιγότερο αξιόπιστη απ’ ό,τι κάποτε.

Ίσως γι’ αυτό η εικόνα αυτή έχει απήχηση. Το δάγκωμα είναι απαίτηση για απόδειξη και άρνηση να δεχτούμε επιχρύσωση αντί για καθαρότητα.

Στα νομισματικά ζητήματα, αυτό το ένστικτο αξίζει να αναβιώσει.

Πηγή: skai.gr

