Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν επανέρχεται το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να αποκαλύπτει τον «πραγματικό εφιάλτη» του Ντόναλντ Τραμπ που τροφοδοτεί τη σύγκρουση, την ώρα που απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου ετοιμάζονται για κρίσιμες συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στο Ομάν

Όπως αποκαλύπτει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, στις επιδιώξεις του Ντόναλντ βρίσκεται μία μακροπρόθεσμη λύση που θα διασφαλίζει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Σε εκτενή αποκλειστική συνέντευξη στη Daily Mail την Τρίτη, ο Βανς δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν πιστεύει πως το Ιράν είναι σήμερα σε θέση να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Ωστόσο, όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος ανησυχεί ότι ο Αγιατολάχ θα μπορούσε να αποκτήσει την απαραίτητη τεχνολογία αφού ο ίδιος αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, μετατρέποντας το ζήτημα σε μακροπρόθεσμη απειλή.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ απηύθυνε ευθεία προειδοποίηση προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, λέγοντας ότι θα πρέπει να είναι «πολύ ανήσυχος», εν μέσω αναφορών ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα έχουν προσκρούσει σε αδιέξοδο.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι είναι «απολύτως βέβαιος» πως το Ιράν δεν θα μπορούσε να αναπτύξει πυρηνικό όπλο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό δείχνει πόση ζημιά προκαλέσαμε στο πρόγραμμά τους», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην επιχείρηση Midnight Hammer, η οποία, όπως είπε, κατέστρεψε κρίσιμες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν τον Ιούνιο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι για πάντα πρόεδρος, σωστά; Συνταγματικά, έχει ακόμη μερικά χρόνια. Ίσως αλλάξουμε το Σύνταγμα», είπε αστειευόμενος ο Βανς.

«Αλλά στην ουσία, σε τρία χρόνια περίπου, ο πρόεδρος, όπως ο ίδιος έχει πει, θα αποχωρήσει από το Οβάλ Γραφείο. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος; Ίσως βρεθεί κάποιος «τρελός» που δεν θα τον νοιάζει αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ο Βανς δήλωσε ότι ο Τραμπ επιδιώκει «να διαμορφώσει μια μακροπρόθεσμη κατάσταση που θα διασφαλίζει και θα επιβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ο Βανς, βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, έχει χτίσει την πολιτική του διαδρομή πάνω σε μια έντονα αντι-παρεμβατική ρητορική, ασκώντας κριτική στις στρατιωτικές επεμβάσεις και τις επιχειρήσεις αλλαγής καθεστώτων στη Μέση Ανατολή.

Ως νεοεκλεγείς γερουσιαστής από το Οχάιο, είχε επικρίνει τις κυβερνήσεις Ομπάμα και Μπους, κατηγορώντας τες ότι σπατάλησαν αμερικανικούς πόρους και ανθρώπινες ζωές σε μακροχρόνιες και αναποτελεσματικές εκστρατείες.

Η Daily Mail έθεσε στον Βανς το ερώτημα πώς συμβιβάζει τη σταθερή του αντίθεση στις αλλαγές καθεστώτων στη Μέση Ανατολή με τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι σε ένα από τα πιο εδραιωμένα καθεστώτα της περιοχής, αλλά και με τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

«Κοιτάξτε, προφανώς θα ήταν προς το συμφέρον των ΗΠΑ να έχουμε απέναντί μας ένα ορθολογικό καθεστώς στο Ιράν, αντί για μια ομάδα θρησκευτικών φανατικών», απάντησε ο Βανς. «Αυτό είναι αυτονόητο».

Στη συνέχεια, άφησε να εννοηθεί ότι ο Τραμπ δεν θα επιδίωκε την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν εφόσον η Τεχεράνη εγκατέλειπε το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Ο βασικός στόχος του προέδρου στο Ιράν δεν είναι αυτό ή εκείνο το καθεστώς. Είναι ένα πράγμα: το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε ο Βανς.

«Σε αυτό ήταν πάντα προσηλωμένος. Ήταν προσηλωμένος σε αυτό και κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2015 και το 2016».

«Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και γι’ αυτό ακριβώς μιλά ο πρόεδρος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος.





Πηγή: skai.gr

