Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στις 11 Ιουνίου ο πλανήτης σταματά…..Ξεκινά το Παγκόσμιο Κύπελλο…



Θα πει κάποιος ότι ο πλανήτης σταματά για τους ποδοσφαιρόφιλους, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι το 80% των γήινων - περίπου 5,8 δισ. άνθρωποι - πρόκειται να παρακολουθήσουν έστω κι ένα λεπτό ενός από τους 104 αγώνες του Μουντιάλ που θα διαρκέσει έως τις 19 Ιουλίου. Το διαφημιστικό κόστος αναμένεται να ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάριο!



Πίσω από τον ρομαντισμό, τα συναισθήματα που προκαλεί το ποδόσφαιρο και σε τέτοιο επίπεδο μάλιστα, το θέαμα, κρύβονται αριθμοί που δείχνουν ότι το ποδόσφαιρο, και ειδικά το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ταυτόχρονα και μια …κότα που γεννά χρυσά αβγά. Οι αριθμοί πραγματικά σοκάρουν



Στην κοινωνικοοικονομική της ανάλυση, η FIFA εκτιμά ότι το παγκόσμιο οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης που φέτος για πρώτη φορά θα έχει 48 ομάδες και θα διεξαχθεί σε 3 χώρες (ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά) θα ξεπεράσει τα 80 δισ. δολάρια. Τα 30,5 δισ. από αυτά αφορούν αποκλειστικά τις ΗΠΑ όπου και θα διεξαχθεί η πλειονότητα των αγώνων. Στα αμερικανικά δημόσια ταμεία υπολογίζεται ότι θα μπουν 3,4 δισ.



Η σπουδαιότερη διοργάνωση του ποδοσφαίρου θα δημιουργήσει 825.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε όλον τον πλανήτη με αποζημιώσεις (μισθοί, αμοιβές και παροχές) που θα προσεγγίζουν τα 21 δισ. 185.000 θέσεις εργασίας μόνο στις ΗΠΑ.



Επίσης, 6,9 δισεκατομμύρια αναμένεται να ξοδέψουν οι τουρίστες που θα βρεθούν στις 3 χώρες τις κεντρικής και βόρειας Αμερικής. Η FIFA εκτιμά ότι ο μέσος τουρίστας θα ξοδεύει κάθε μέρα – η μέση διαμονή υπολογίζεται σε 12 μέρες – 416 δολάρια. Ένα μέσο κόστος δηλαδή 4.992 δολάρια για τον ποδοσφαιρόφιλο που θα θελήσει να δει τα ματς από κοντά.



Φιλοξενία και εστίαση αναμένεται να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της οικονομικής δραστηριότητας που θα παράξουν οι τουρίστες.

Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι στις πόλεις που φιλοξενούν τους αγώνες μέση τιμή τις βραδιές αγώνων είναι 524 δολάρια, σε σύγκριση με 398 δολάρια τις βραδιές χωρίς αγώνες. Μια αύξηση 32%. Αν η σύγκριση γίνει με τις αντίστοιχες τιμές πέρυσι, η αύξηση φτάνει το 80% και σε πόλεις όπως η Βοστόνη το 135%, το Ντάλας 167%, το Τορόντο 127%, το Βανκούβερ το 298% και η Γουαδαλαχάρα 468%

Ακολουθούν το real estate και το λιανικό εμπόριο και οικονομικές υπηρεσίες.



Είναι όμως κι αυτοί που θα δουν τον βασιλιά των σπορ από τις τηλεοράσεις τους.



Το κόστος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων υπολογίζεται σε 3,9δισ$-4δισ$ εκ των οποίων:

1,4 δισ. δολάρια στην Ευρώπη

1 δισ. δολάρια στη Β. Αμερική

720 εκατ. ευρώ στην Ασία και στην Ωκεανία

360 εκατ. ευρώ στη Ν. Αμερική

200 εκατ. ευρώ στην Αφρική και στη Μ. Ανατολή



Τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα ανεβάσουν τα συνολικά έσοδα της FIFA στα 6 δισ. από το Παγκόσμιο Κύπελλο, 22,5% αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο στο Κατάρ.



Την ίδια στιγμή, παρότι οι πωλήσεις τηλεοράσεων συνολικά φέτος δεν θα αυξηθούν περισσότερο από 1% παγκοσμίως, το δίμηνο Μάιος – Ιούνιος οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 10%

Πηγή: skai.gr

