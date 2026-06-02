Με τα … «μούτρα» στη δουλειά η Εφορία - Ποιες παλιές υποθέσεις «ξεθάβει»

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Καμπανάκι» έχει ηχήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ αυτή την περίοδο για εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ που παραγράφονται στο τέλος του έτους: Είναι ενδεικτικό πως έχει δοθεί «σήμα» για άμεση καταγραφή των ανέλεγκτων υποθέσεων από το 2010 μέχρι και το 2022, προκειμένου να ομαδοποιηθούν και να προωθηθούν για τα … περαιτέρω εκείνες οι υποθέσεις με το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον.

Εκείνο που επιδιώκουν οι ελεγκτικές αρχές είναι να κοινοποιήσουν έγκαιρα-δηλαδή πριν το τέλος του 2026- την επιβολή προστίμου και οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στους υπόχρεους. Με άλλα λόγια, η ΑΑΔΕ «τρέχει να προλάβει» το ορόσημο της 31ης Δεκεμβρίου, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 και μετά δεν θα μπορεί να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα σε «παλαιές» υποθέσεις.

Πότε δεν λαμβάνει υπόψη κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών η Εφορία

Επί της ουσίας «δένονται τα χέρια» της, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να επιβληθεί οποιοδήποτε επιπλέον φόρος ή πρόστιμο σε μια υπόθεση εάν παρέλθει η 5ετία. Η μοναδική περίπτωση να «σπάσουν» οι σχετικές προθεσμίες παραγραφής είναι να πρόκειται για μια μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής για την οποία οι ελεγκτές θα βρουν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία δεν κατέστη εφικτό να έχουν στην διάθεσή τους εντός της πενταετίας.

Σε αυτά τα συμπληρωματικά στοιχεία, δεν περιλαμβάνονται κινήσεις λογαριασμών σε ελληνικές τράπεζες, όπως και εμβάσματα τα οποία προέρχονται από λογαριασμούς οι οποίοι είχαν πιστωθεί σε χρόνο που έχει παραγραφεί ακόμα και αν πρόκειται για αδήλωτο χρήμα.

Σε κάθε περίπτωση, την 31η Δεκεμβρίου 2026 παραγράφεται το δικαίωμα της εφορίας να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα σε φορολογικές υποθέσεις προ της πενταετίας και μέχρι 15 χρόνια πίσω ανάλογα με το έτος και τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης.

Ποιες υποθέσεις βάζει στο «μικροσκόπιο» η Εφορία

Βάσει του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το δικαίωμα της εφορίας να ελέγξει και να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων παραγράφεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026 για τα ακόλουθα έτη:

2022: Αφορά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν από το 2020 την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέσω του myData, για τις οποίες ισχύει η τριετής παραγραφή αντί της πενταετούς.

2020: Οι υποθέσεις του φορολογικού έτους 2020 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2025.

2018: Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση 2018, αλλά δεν υποβλήθηκαν έγκαιρα οι φορολογικές δηλώσεις και υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα εντός του 2025. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής, που είναι 5 χρόνια και η οποία έληξε κανονικά στις 31-12-2025 (5+1 έτος από το τη φορολογική χρήση), εφόσον υποβάλλονταν εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση. Ωστόσο επειδή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα η δήλωση το 2025, η προθεσμία παραγραφής επεκτείνεται για μια τριετία επιπλέον.

2015: Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2015, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία, όπως πλαστά και εικονικά τιμολόγια τα οποία στοιχειοθετούν έγκλημα φοροδιαφυγής, δηλαδή το ποσό που αποφεύχθηκε να δηλωθεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 για παρακρατούμενους φόρους ή των 100.000 ευρώ αν πρόκειται για φόρο εισοδήματος.

2015: Οι υποθέσεις ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2015 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, για τις οποίες ισχύει 10ετής περίοδος παραγραφής.

2010: Εφόσον δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η εφορία έχει τη δυνατότητα να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα ακόμη και μετά από 15 χρόνια. Εφόσον ενδιάμεσα υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση, π.χ. στο 13ο, 14ο, ή 15ο έτος, από το έτος υποχρέωσης, η προθεσμία παραγραφής, παρατείνεται αλλά συνολικά δεν μπορεί να ξεπεράσει την 15ετία, από το έτος που έπρεπε να υποβληθεί η δήλωση.

Πότε ασκεί τα δικαιώματά του το Δημόσιο

Για να μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα επιβολής φόρων στις υποθέσεις που πλησιάζουν σε παραγραφή το δημόσιο πρέπει να διαθέσει χρονικό περιθώριο 20 ημερών -που προβλέπει ο νόμος- στον φορολογούμενο προκειμένου να καταθέσει τυχόν διαφωνία με τα ευρήματα των ελεγκτών και τα προς καταβολή ποσά.

Εν συνεχεία η φορολογική αρχή εντός 10ημέρου θα πρέπει να εξετάσει τα νέα δεδομένα και να κοινοποιήσει την οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου στον ελεγχθέντα φορολογούμενο.

Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την 31.12.2026 εξ’ ου και η εγρήγορση από τους μηχανισμούς της ΑΑΔΕ.

Η παραγραφή αφορά στο χρόνο εντός του οποίου η φορολογική-ελεγκτική αρχή έχει το δικαίωμα να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα και όχι να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο.

Η παραγραφή δεν διακόπτεται εάν δεν έχει κοινοποιηθεί πράξη προσδιορισμού φόρου στον φορολογούμενο πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής, ακόμη κι αν η πράξη έχει εκδοθεί.

Επίσης, το δημόσιο μπορεί υπό προϋποθέσεις να διενεργεί φορολογικούς ελέγχους και μετά το πέρας της πενταετίας ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για εισοδήματα ή συναλλαγές του εξωτερικού, η παραγραφή μπορεί να ξεπεράσει αυτό το όριο και να φτάσει στη δεκαετία.



Πηγή: skai.gr

