Οι Ηνωμένες Πολιτείες συσσωρεύουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, μετακινώντας δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη από βάσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν και η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Flightradar που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη, μαχητικά αεροσκάφη F-22 stealth και F-16 μετακινούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη προς τη Μέση Ανατολή. Πάνω από 10 F-22 και περισσότερα από 30 F-16 φέρεται να έχουν απογειωθεί από τις βάσεις τους.

NEW — 🇺🇸🇮🇷 Between 12 and 16 F-22s departed from Langley Air Force Base and are heading toward the Middle East together with the ROMA tanker unit. pic.twitter.com/Ut6sKctt6d — UK Report (@UK_REPT) February 17, 2026

Η κίνηση πραγματοποιείται εν μέσω του νέου γύρου πυρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διεξήχθησαν στη Γενεύη της Ελβετίας. Παράλληλα, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Τεχεράνη ξεκίνησε στρατιωτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Η Ουάσιγκτον τις τελευταίες εβδομάδες επιδιώκει να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, καθώς η ένταση με το Ιράν παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Τη Δευτέρα το BBC Verify μετέδωσε ότι έχει επιβεβαιώσει, μέσω δορυφορικών εικόνων, τη θέση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln κοντά στο Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση προς την Ισλαμική Δημοκρατία για το στρατιωτικό της πρόγραμμα και την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων.

Το USS Abraham Lincoln, το οποίο ηγείται μιας ομάδας κρούσης που περιλαμβάνει τρία αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, μεταφέρει περίπου 90 αεροσκάφη, μεταξύ αυτών μαχητικά F-35, και πλήρωμα 5.680 ατόμων. Φέρεται να αναπτύχθηκε στην περιοχή του Κόλπου στα τέλη Ιανουαρίου, ωστόσο μόλις τώρα εντοπίστηκε σε δορυφορικές εικόνες, ανοιχτά του Ομάν, περίπου 700 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν αποστείλει στη Μέση Ανατολή και το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει στην περιοχή εντός των επόμενων τριών εβδομάδων.

Η άφιξη του Abraham Lincoln αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της αυξημένης αμερικανικής στρατιωτικής κινητικότητας στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες, με το BBC Verify να καταγράφει ενίσχυση της παρουσίας αντιτορπιλικών, πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή.

Ποιες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν μετακινήσει οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Δορυφορικές εικόνες των ευρωπαϊκών δορυφόρων Sentinel-2 καταγράφουν το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, περίπου 240 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών του Ομάν. Το πλοίο δεν είχε εντοπιστεί από τότε που φέρεται να εισήλθε στην περιοχή τον Ιανουάριο, καθώς κινούνταν σε ανοιχτή θάλασσα όπου η δορυφορική κάλυψη είναι περιορισμένη.

Συνολικά, μέσω δορυφορικής παρακολούθησης έχουν καταγραφεί 12 αμερικανικά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή. Στην ομάδα περιλαμβάνεται το Abraham Lincoln, πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο κλάσης Nimitz, το οποίο μαζί με τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke συγκροτεί μία ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου.

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί δύο ακόμη αντιτορπιλικά με δυνατότητα πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς και τρία εξειδικευμένα πλοία για επιχειρήσεις κοντά στην ακτή, τα οποία βρίσκονται στη ναυτική βάση του Μπαχρέιν στον Περσικό Κόλπο. Δύο επιπλέον αντιτορπιλικά έχουν καταγραφεί στην ανατολική Μεσόγειο, κοντά στη βάση της Σούδας, ενώ ένα ακόμη πλοίο επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

