Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford στη Μέση Ανατολή για να ενισχύσουν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Η αποστολή συμπίπτει με τις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξαναγκάσει το Ιράν σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι αραβικές χώρες του Κόλπου προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε επίθεση στην περιοχή μπορεί να προκαλέσει νέα περιφερειακή σύγκρουση, ενώ η Μέση Ανατολή παραμένει ήδη επιβαρυμένη από τον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford, στη Μέση Ανατολή, με στόχο να ενισχύσει άλλο αεροπλανοφόρο που βρίσκεται ήδη εκεί και να ενδυναμώσει περαιτέρω την αμερικανική στρατιωτική παρουσία. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να εξαναγκάσει το Ιράν σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, όπως μεταδίδει το Associated Press επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που γνωρίζει τα σχέδια.

USS Gerald R. Ford aircraft carrier

Οι διαπραγματεύσεις και το αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του USS Gerald R. Ford στη Μέση Ανατολή έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι ένας ακόμη γύρος συνομιλιών με τους Ιρανούς ήταν πιθανός. Οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν, καθώς ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας της Τεχεράνης επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα το Ομάν και το Κατάρ και αντάλλαξε μηνύματα με Αμερικανούς διαμεσολαβητές.

Ήδη, αραβικές χώρες του Κόλπου έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα περιφερειακή σύγκρουση σε μια Μέση Ανατολή που εξακολουθεί να επηρεάζεται από τον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς στη Λωρίδα της Λωρίδα της Γάζας.

Στο μεταξύ, οι Ιρανοί πραγματοποιούν τελετές πένθους για τους χιλιάδες ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα τον περασμένο μήνα, εντείνοντας την εσωτερική πίεση που αντιμετωπίζει η Ισλαμική Δημοκρατία που έχει πληγεί από τις κυρώσεις.

Αμερικανική στρατιωτική πίεση στην περιοχή

Η ανάπτυξη του Ford, που αναφέρθηκε πρώτη φορά από τους The New York Times, σημαίνει την παρουσία δύο αεροπλανοφόρων και των συνοδών πολεμικών πλοίων τους στην περιοχή. Ήδη, το USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά αντιτορπιλικά του βρίσκονται στην Αραβική Θάλασσα.

Το πρόσωπο που μίλησε στο Associated Press για την ανάπτυξη το έκανε υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να συζητήσει στρατιωτικές κινήσεις.

Από τη Βενεζουέλα στη Μέση Ανατολή

Αυτό σηματοδοτεί μια γρήγορη αναδιάταξη για το Ford, το οποίο ο Τραμπ είχε στείλει από τη Μεσόγειο Θάλασσα στην Καραϊβική τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς η κυβέρνηση ενίσχυε σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία ενόψει της αιφνιδιαστικής επιχείρησης τον περασμένο μήνα που οδήγησε στη σύλληψη του τότε προέδρου της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο.

Επίσης, φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, η οποία έδινε έμφαση στο Δυτικό Ημισφαίριο έναντι άλλων περιοχών του κόσμου.

Αν και δεν είναι σαφές πόσο θα παραμείνει το πλοίο στη Μέση Ανατολή, η κίνηση το AP αναφέρεται σε μια ασυνήθιστα μακρά αποστολή για το πλήρωμα.

Προειδοποιήσεις Τραμπ και συνομιλίες με το Ιράν

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη το Ιράν ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας με την κυβέρνησή του θα ήταν «πολύ τραυματική». Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα.

«Υποθέτω μέσα στον επόμενο μήνα, κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Πρέπει να γίνει γρήγορα. Θα πρέπει να συμφωνήσουν πολύ γρήγορα».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Axios ότι εξετάζει την αποστολή δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή.

Συνομιλίες με Ισραήλ και πιέσεις προς την Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ είχε εκτενείς συνομιλίες την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και δήλωσε ότι επέμεινε πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πρέπει να συνεχιστούν.

Ο Νετανιάχου πιέζει την αμερικανική κυβέρνηση να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη ώστε να περιορίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της και να τερματίσει τη στήριξή της σε ένοπλες οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Εσωτερική ένταση στο Ιράν και τελετές πένθους

Την ίδια ώρα, το Ιράν στο εσωτερικό του αντιμετωπίζει ακόμη έντονη οργή για την εκτεταμένη καταστολή κάθε διαμαρτυρίας στην Ισλαμική Δημοκρατία. Η οργή αυτή μπορεί να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς οικογένειες των νεκρών αρχίζουν να τηρούν το παραδοσιακό πένθος των 40 ημερών για τους αγαπημένους τους. Ήδη, διαδικτυακά βίντεο δείχνουν πενθούντες να συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία της χώρας, κρατώντας πορτρέτα των νεκρών τους.

Ένα βίντεο φέρεται να δείχνει πενθούντες σε νεκροταφείο στην επαρχία Ραζαβί Χορασάν του Ιράν, όπου βρίσκεται η πόλη Μασχάντ, την Πέμπτη. Εκεί, με ένα μεγάλο φορητό ηχείο, άνθρωποι τραγουδούσαν το πατριωτικό τραγούδι «Ey Iran», που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1940, όταν στο Ιράν κυβερνούσε ο Σάχης Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί. Αν και αρχικά απαγορεύτηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν το έχει χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει τη λαϊκή στήριξη.

«Ω Ιράν, γη γεμάτη κοσμήματα, το έδαφός σου είναι γεμάτο τέχνη», τραγουδούσαν. «Είθε οι κακές επιθυμίες να μείνουν μακριά σου. Είθε να ζήσεις αιώνια. Ω εχθρέ, αν είσαι κομμάτι γρανίτη, εγώ είμαι σίδηρος».

Πηγή: skai.gr

